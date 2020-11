В центре Вены произошла стрельба, СМИ сообщают о семи погибших

В центре Вены у синагоги рядом с площадью Шведенплатц произошла стрельба. По разным данным, погибли от одного до семи человек. МВД считает, что в городе произошел теракт.

Полиция сообщила, что нападение продолжается, в нем принимают участие несколько террористов. МВД подтвердило информацию о нескольких погибших. Правоохранительные органы просят людей не выходить на улицу и не распространять видео и фото. «В настоящий момент я могу подтвердить, что мы исходим из очевидного террористического нападения. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа»,— цитирует главу МВД Австрии Карла Нехаммера «Коммерсант».

По данным местных СМИ, один полицейский погиб. Один из нападавших покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. В общей сложности было около 50 выстрелов. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил, что в результате нападения на синагогу погибли по меньшей мере семь человек, .

По данным телеканала, в другом районе города преступники взяли заложников в ресторане Akakiko. Также телеканал утверждает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников. Глава МВД не стал подтверждать или опровергать информацию. «Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация»,— сказал Нехаммер.

Однако представитель ресторана Akakiko опроверг информацию. «Нет, заложников тут нет»,— сказал представитель ресторана. По его словам, в ресторан приходили вооруженные полицейские.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2

— BNO News (@BNONews) November 2, 2020