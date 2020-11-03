В центре Вены произошла стрельба, СМИ сообщают о семи погибших
В центре Вены у синагоги рядом с площадью Шведенплатц произошла стрельба. По разным данным, погибли от одного до семи человек. МВД считает, что в городе произошел теракт.
Полиция сообщила, что нападение продолжается, в нем принимают участие несколько террористов. МВД подтвердило информацию о нескольких погибших. Правоохранительные органы просят людей не выходить на улицу и не распространять видео и фото. «В настоящий момент я могу подтвердить, что мы исходим из очевидного террористического нападения. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа»,— цитирует главу МВД Австрии Карла Нехаммера «Коммерсант».
По данным местных СМИ, один полицейский погиб. Один из нападавших покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. В общей сложности было около 50 выстрелов. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил, что в результате нападения на синагогу погибли по меньшей мере семь человек, .
По данным телеканала, в другом районе города преступники взяли заложников в ресторане Akakiko. Также телеканал утверждает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников. Глава МВД не стал подтверждать или опровергать информацию. «Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация»,— сказал Нехаммер.
Однако представитель ресторана Akakiko опроверг информацию. «Нет, заложников тут нет»,— сказал представитель ресторана. По его словам, в ресторан приходили вооруженные полицейские.
BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2
— BNO News (@BNONews) November 2, 2020
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так фашистам и надо. Пусть получат свое за русских, которых они так энергично убивали и пытали в ВОВ.
очень жаль.
Вена - прекрасный город.
если его раздолбают выходцы из примитивной цивилизации, будет очень очень жаль.
Первый колокольчик прозвучал в Вене на днях, когда около 50 молодчиков устроили дебош в церкви. Сразу было понятно, что дело этим не закончится. Уже тогда надо было вводить повышенные меры безопасности. А Австрии следовало бы подумать о том, кого и зачем они в страну пускают. Хотя бы на примере близ расположенной Венгрии. Ее хоть и ругают, но там тишь и благодать.
за поддержку северного потока-2.
В каждой эмигрантской общине в Европе каждую ночь (и день тоже) воспроизводятся сотни тысяч маленьких джихадистов, которые потом вырастут и потребуют.
А если им не дадут... В общем, каюк Европе. Впрочем, идиотов не жалко, плохо лишь то, что, сожрав Западную Европу, положат глаз на Восточную, а там уж и Россия недалеко.