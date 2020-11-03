В центре Вены произошла стрельба, СМИ сообщают о семи погибших

В центре Вены у синагоги рядом с площадью Шведенплатц произошла стрельба. По разным данным, погибли от одного до семи человек. МВД считает, что в городе произошел теракт.

Полиция сообщила, что нападение продолжается, в нем принимают участие несколько террористов. МВД подтвердило информацию о нескольких погибших. Правоохранительные органы просят людей не выходить на улицу и не распространять видео и фото. «В настоящий момент я могу подтвердить, что мы исходим из очевидного террористического нападения. Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа»,— цитирует главу МВД Австрии Карла Нехаммера «Коммерсант».

По данным местных СМИ, один полицейский погиб. Один из нападавших покончил с собой — у него сработало взрывное устройство. В общей сложности было около 50 выстрелов. Телеканал OE24 со ссылкой на полицию сообщил, что в результате нападения на синагогу  погибли по меньшей мере семь человек, .

По данным телеканала, в другом районе города преступники взяли заложников в ресторане Akakiko. Также телеканал утверждает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников. Глава МВД не стал подтверждать или опровергать информацию. «Прошу вас о понимании. Мы находимся под очевидной террористической атакой, это динамичная ситуация»,— сказал Нехаммер.

Однако представитель ресторана Akakiko опроверг информацию. «Нет, заложников тут нет»,— сказал представитель ресторана. По его словам, в ресторан приходили вооруженные полицейские.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2020, 09:03
    Гость: Петр

    Так фашистам и надо. Пусть получат свое за русских, которых они так энергично убивали и пытали в ВОВ.

  2. 03.11.2020, 08:40
    Гость: Лариса

    очень жаль.
    Вена - прекрасный город.
    если его раздолбают выходцы из примитивной цивилизации, будет очень очень жаль.

  3. 03.11.2020, 07:40
    Гость: stalker

    Первый колокольчик прозвучал в Вене на днях, когда около 50 молодчиков устроили дебош в церкви. Сразу было понятно, что дело этим не закончится. Уже тогда надо было вводить повышенные меры безопасности. А Австрии следовало бы подумать о том, кого и зачем они в страну пускают. Хотя бы на примере близ расположенной Венгрии. Ее хоть и ругают, но там тишь и благодать.

  5. 03.11.2020, 07:13
    Гость: ha

    В каждой эмигрантской общине в Европе каждую ночь (и день тоже) воспроизводятся сотни тысяч маленьких джихадистов, которые потом вырастут и потребуют.
    А если им не дадут... В общем, каюк Европе. Впрочем, идиотов не жалко, плохо лишь то, что, сожрав Западную Европу, положат глаз на Восточную, а там уж и Россия недалеко.

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