Посол рассказал о задержанных выходцах с Кавказа после теракта в Австрии
Посол России в Австрии рассказал, что после террористической атаки в Вене начались массовые задержания, среди прочих правоохранительные органы задерживают выходцев с Северного Кавказа
Дмитрий Любинский, посол России в Австрии, в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что после террористической атаки в Вене в Австрии проходят массовые задержания, среди прочих правоохранительные органы задерживают выходцев с Северного Кавказа.
«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», - цитирует ТАСС слова дипломата.
В австрийских СМИ ранее появлялась информация о том, что к теракту в Вене причастны выходцы из балканских стран, но официально информация о личности нападавших пока не раскрывалась.
По данным Falter и Kronen, убитый в перестрелке с полицией в Вене террорист был албанцем, а его семья родом из Северной Македонии. В прошлом году он были приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за участие в террористической группировке. После освобождения, в июле 2020 года он попытался уехать в Сирию, но был остановлен спецслужбами.
По информации в СМИ, после теракта в Вене в общей сложности было проведено не менее 15 обысков и арестованы два человека, один из которых оказался связан с исламистами, но информации об их причастности к ночному теракту пока нет.
Напомним, теракты в Европе начались после того, как в середине октября текущего года в пригороде Парижа был убит учитель. По информации французских властей, к нападению был причастен 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который был застрелен. После убийства президент Франции заявил о «кризисе ислама» и борьбе с «мракобесием» в стране. Его слова вывали острую критику со стороны президента Турции, главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева, который назвал всех поддерживающих Эмманюэля Макрона французов врагами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Австрийские императоры подталкивали российских императоров воевать с кавказцами, крымскими татарами, турками. Со вторыми уже давно разобрались, пришла очередь хитрых европейцев.
Еврейское правящее лобби в России, устроившее в столице Москвобад, еще пожалееют о своей политике жадности и алчности к деньгам и отношению их к русским, которых они подло и нагло отстранили от власти. По тому что происходит на беззаветно любимом ими Западе, все происходящее там может в любой момент начаться и в Москве, где процент гостей с кавказского Юга уже зашкаливает. Америка тоже уже не такое тихое место где можно укрыться от погромов. Остается Израиль. Тогда может пока не поздно одуматься и изменить свою подлую политику завоза в центр страны полчищ мигрантов с юга.
Не только против кгававой гебни, но борцами за свободу угнетенных этими "русскими держимордами" и великорусскими шовинистами. Ну так "бачили очи шо купавали, а теперь иште хош повилазте" (укр.посл.)
Может он за хлебом в магазин пощел и попал
Вы тоже это заметили,ну значит я не совсем плох