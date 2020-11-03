Посол рассказал о задержанных выходцах с Кавказа после теракта в Австрии

15:45 3.11.2020

Посол России в Австрии рассказал, что после террористической атаки в Вене начались массовые задержания, среди прочих правоохранительные органы задерживают выходцев с Северного Кавказа

Дмитрий Любинский, посол России в Австрии, в эфире телеканала «Россия-1» рассказал, что после террористической атаки в Вене в Австрии проходят массовые задержания, среди прочих правоохранительные органы задерживают выходцев с Северного Кавказа.

«Сообщается о многочисленных задержаниях не только в столице, но и в ряде других городов Австрии. Есть данные о присутствии среди задержанных выходцев из ряда балканских стран, исламского мира, Северного Кавказа», - цитирует ТАСС слова дипломата.

В австрийских СМИ ранее появлялась информация о том, что к теракту в Вене причастны выходцы из балканских стран, но официально информация о личности нападавших пока не раскрывалась.

По данным Falter и Kronen, убитый в перестрелке с полицией в Вене террорист был албанцем, а его семья родом из Северной Македонии. В прошлом году он были приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за участие в террористической группировке. После освобождения, в июле 2020 года он попытался уехать в Сирию, но был остановлен спецслужбами.

По информации в СМИ, после теракта в Вене в общей сложности было проведено не менее 15 обысков и арестованы два человека, один из которых оказался связан с исламистами, но информации об их причастности к ночному теракту пока нет.

Напомним, теракты в Европе начались после того, как в середине октября текущего года в пригороде Парижа был убит учитель. По информации французских властей, к нападению был причастен 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, который был застрелен. После убийства президент Франции заявил о «кризисе ислама» и борьбе с «мракобесием» в стране. Его слова вывали острую критику со стороны президента Турции, главы Чечни Рамзана Кадырова и муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева, который назвал всех поддерживающих Эмманюэля Макрона французов врагами.