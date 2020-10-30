Муфтий Чечни пригрозил поддерживающим президента Макрона французам

21:55 30.10.2020

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил, что считает всех поддерживающих президента Эмманюэля Макрона французов врагами.

«Обычные французы, не поддерживающие Макрона, могут быть спокойны и в Москве, и в Грозном. А если поддерживают, они тоже наши враги!» - сказал Межиев «Ленте.ру».

«Как мы узнаем о настрое того или иного француза? Будем спрашивать. И тогда... Макрон далеко, он - близко, так что может получиться, что ему придется ответить за слова своего президента», - заявил он.

Напомним, 16 октября 2020 года чеченец убил учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo (на редакцию впоследствии было совершено нападение).

«Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова. Мракобесие и насилие не пройдут», - заявил после этого президент Франции Эмманюэль Макрон.

Позднее во Франции произошло еще несколько нападений: в Ницце террористом было убито три человека, в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим и пробовал напасть на полицейских, а в Лионе задержали размахивавшего ножом на остановке.

В конце октября Межиев также назвал Макрона «террористом № 1» и «врагом мусульман».

С критикой в адрес Макрона выступил также глава Чечни Рамзан Кадыров и завершивший карьеру чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В частности, Кадыров призвал Макрона прекратить «провокации и нападки на веру». «Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения», - написал Кадыров и назвал Макрона «вдохновителем терроризма в своей стране».

При этом Хабиб Нурмагомед на своей странице в Instagram опубликовал фото Макрона с нарисованным на его лице отпечатком ботинка и сопроводил надписью: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей».