Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC и объявил о завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в поединке, прошедшем в ОАЭ в рамках турнира UFC 254.

Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом россиянина.

Таким образом, 32-летний Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Кроме того, россиянин сохранил статус непобедимого бойца: на его счету теперь 29 побед в 29 поединках, напоминает "Интерфакс".

Обладателем чемпионского пояса Нурмагомедов стал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Осенью того же года россиянин защитил титул, выиграв бой у ирландца Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле нынешего года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса.

Выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи, Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC

— UFC (@ufc) October 24, 2020