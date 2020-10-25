Хабиб Нурмагомедов защитил титул UFC и объявил о завершении карьеры

10:18 25.10.2020

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в поединке, прошедшем в ОАЭ в рамках турнира UFC 254.

Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом россиянина.

Таким образом, 32-летний Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Кроме того, россиянин сохранил статус непобедимого бойца: на его счету теперь 29 побед в 29 поединках, напоминает "Интерфакс".

Обладателем чемпионского пояса Нурмагомедов стал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Осенью того же года россиянин защитил титул, выиграв бой у ирландца Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года Нурмагомедов вновь отстоял звание чемпиона, победив на этот раз Дастина Порье из США. В апреле нынешего года Хабиб должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в Нью-Йорк, где должен был пройти бой, из-за пандемии коронавируса.

Выступая с речью после победного боя над американцем Джастином Гэтжи, Хабиб Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC.

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC — UFC (@ufc) October 24, 2020

Субботнюю победу он посвятил своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, ушедшему из жизни летом нынешнего года. Перейдя на русский язык (изначально он выступал на английском), Хабиб пожелал своим соотечественникам как можно чаще быть со своими родителями.

Кроме того, он выразил надежду на то, что он окажется на первом месте в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, то есть в сводном рейтинге.