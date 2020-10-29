Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

17:00 29.10.2020

Борьба с терроризмом во Франции переведена на высший уровень срочных мер, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Сегодня в Ницце и Авиньоне террористы с ножами напали на людей, выкрикивавая «Аллах акбар». В Ницце погибли три человека.

Жан Кастекс назвал происшедшее в Ницце «подлым и варварским актом, который поверг в траур всю страну», пишет «Коммерсант». Он также сказал, что реакция властей будет «быстрой и решительной». Согласно французским законам, «срочные меры в связи с терактом» подразумевают мобилизацию полиции и армии для обеспечения безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу.

Сегодня утром, 29 октября, в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли. Полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции своими высказываниями об исламе подталкивает людей к терроризму. Ряд исламских стран, в частности Турция, выразили свое недовольство риторикой Макрона.