Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Борьба с терроризмом во Франции переведена на высший уровень срочных мер, сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Сегодня в Ницце и Авиньоне террористы с ножами напали на людей, выкрикивавая «Аллах акбар». В Ницце погибли три человека.

Жан Кастекс назвал происшедшее в Ницце «подлым и варварским актом, который поверг в траур всю страну», пишет «Коммерсант». Он также сказал, что реакция властей будет «быстрой и решительной». Согласно французским законам, «срочные меры в связи с терактом» подразумевают мобилизацию полиции и армии для обеспечения безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу.

Сегодня утром, 29 октября, в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли. Полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.

16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. После этого президент страны Эмманюэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции своими высказываниями об исламе подталкивает людей к терроризму. Ряд исламских стран, в частности Турция, выразили свое недовольство риторикой Макрона.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.10.2020, 23:28
    Гость: Борьба с терроризмом

    А причем здесь христиане? Карикатуры делают шарли-сатанисты! На Иисуса делали карикатуры они же. Мусульмане,вы вообще нормальные? Почему в христианском храме убили людей?

  2. 29.10.2020, 23:09
    Гость: Алексей

    Если особи верующие в ислам, вытворяют такое в 21 веке, то нужно поступать с их родными по законам римского права, где и родители и их дети несут отвественность, наказание обычно было такое-же как сделали эти преступники.

  4. 29.10.2020, 21:38
    Гость: хазарин

    Оне примут ислам рано или поздно. Рим завез иудейских рабов и получил христианство.Та же история

  5. 29.10.2020, 20:56
    Гость: золотоордынцу

    Как неоднократно заявляло ФСБ, она предотвратила большое число террористических актов, которые готовились, в основном, мигрантами из стран Средней Азии.Так, несколько лет назад взрыв в метро Петербурга с многочисленными жертвами произвел выходец из Киргизии. Можно напомнить случай, когда русская пара в Москве наняла таджичку для ухода за трехлетней дочерью, а таджичка отрезала голову девочке и стоя у станции метро махала отрезанной головкой русского ребенка и орала какие-то проклятия в сторону проходящих москвичей. Органы правопорядка неоднократно указывали, по крайне мере в прошлом, когда еще не пытались это скрывать как сейчас, что львиная доля различных уголовных преступлений, торговли наркотой, убийств и изнасилований в России совершают выходцы из стран Средней Азии и Закавказья. Пора вводить строгий визовый режим с этими странами, предварительно репатриировав в Россию остающееся в этих странах русское население.

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