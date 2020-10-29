Три человека погибли в результате теракта в церкви в Ницце
Три человека погибли в результате нападения на городскую церквь Нотр-Дам в Ницце, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.
Еще несколько человек получили ранения. Информации о личности нападавшего пока не поступало. Он получил тяжелые ранения в процессе задержания полицией и теперь госпитализирован.
Некоторые СМИ передавали, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим. По информации других источников, обезглавлена была одна женщина, мужчина был убит ударом ножа в шею, обстоятельства гибели еще одного человека пока неизвестны.
Место происшествия оцеплено полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в срочном порядке поехали в кризисный центр МВД на площади Бово в Париже. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является терактом. Он распорядился закрыть все храмы в городе.
По его словам преступление совершил радикализированный мусульманин. "Он кричал "Аллах акбар" даже когда ему оказывали медпомощь после задержания", - заявил Эстрози.
В Сети появилось видео обезвреживания преступника.
В связи с произошедшим он распорядился на время закрыть все христианские церкви и другие места культа города. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.
Полиция начала расследование по факту "убийства в связи с террористической деятельностью", "покушения на убийство в связи с террористической деятельностью", совершенных "преступным террористическим сообществом". Расследование поручено судебной полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).
Комментарии читателей Оставить комментарий
А в России правящий путинский режим пускает в страну миллионы мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья, которые торгуют в России наркотиками, насилуют русских женщин, совершают убийства и террористические акты против русского народа. А путинский режим называет все это евразийской интеграцией. Необходимо вести строжайший визовый режим с этими странами, отказаться от труда их гастарбайтеров, осуществить их депортацию в их родные страны, но плутократический коррумпированный путинский режим на это не способен, и продолжение нынешней миграционной политики этого режима неизбежно приведет к очень трагическим последствиям для русского народа, который вследствие низкой рождаемости и экономической бедности может со временем превратиться в национально меньшинством в своей собственной стране и тогда ему придется жить по законам шариата.
"Он кричал "Аллах акбар" даже когда ему оказывали медпомощь после задержания". А зачем ему оказывали помощь ? Надо было ему самому башку отрезать как он поступил с прихожанами в церкви. Они то ему что плохого сделали ? Карикатуры на пророка не рисовали, вызывающих высказываний в адрес мусульман не делали. Обычные люди, даже пенсионеры. Со своей дурацкой толерантностью и мягкотелостью Франция сама себя в угол загнала. Расплодила у себя такого рода радикалов, а теперь не знает что с ними делать. А вот то и делать. Возродить смертную казнь для таких как он. Но не отправлять их на гильотину как раньше, а вешать.
я с Вами согласен с одной поправочкой - не фашиствующие радикалы, а сохранившиеся нормальные люди...
чеченец?
Эрдоган, Эрдоган,Эрдоган...