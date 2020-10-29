Три человека погибли в результате теракта в церкви в Ницце

13:09 29.10.2020

Три человека погибли в результате нападения на городскую церквь Нотр-Дам в Ницце, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Еще несколько человек получили ранения. Информации о личности нападавшего пока не поступало. Он получил тяжелые ранения в процессе задержания полицией и теперь госпитализирован.

Некоторые СМИ передавали, что один из погибших - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим. По информации других источников, обезглавлена была одна женщина, мужчина был убит ударом ножа в шею, обстоятельства гибели еще одного человека пока неизвестны.

Место происшествия оцеплено полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс в срочном порядке поехали в кризисный центр МВД на площади Бово в Париже. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее является терактом. Он распорядился закрыть все храмы в городе.

По его словам преступление совершил радикализированный мусульманин. "Он кричал "Аллах акбар" даже когда ему оказывали медпомощь после задержания", - заявил Эстрози.

В Сети появилось видео обезвреживания преступника.

В связи с произошедшим он распорядился на время закрыть все христианские церкви и другие места культа города. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Полиция начала расследование по факту "убийства в связи с террористической деятельностью", "покушения на убийство в связи с террористической деятельностью", совершенных "преступным террористическим сообществом". Расследование поручено судебной полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).