В Нидерландах возобновились слушания по делу MH17

18:04 3.11.2020

Во вторник, 3 ноября, возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Как сообщает ТАСС, процесс проходит в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах. Последние слушания проводились 28 сентября.

На текущих слушаниях защита Олега Пулатова, который проходит одним из четверых обвиняемых по делу, должна представить свои требования по дополнительным расследованиям, которые нужно провести до рассмотрения дела по существу. Кроме того, прокуратура сможет высказать свою позицию по запросам. После чего суд примет решение по новым ходатайствам.

Командир ополченцев Донбасса Олег Пулатов не стал отвечать на вопрос следователей о том, кто сбил самолет, сообщает «Интерфакс». Это зафиксировано на видео с записью его показаний.

«Это очень трудный вопрос, учитывая те факты, которые мы услышали из радиоперехвата. Если я начну рассуждать на эту тему или предполагать, это, по-моему, будет неправильно. В этом должен разобраться суд без того чтобы кто-то оказывал свое давление, или играл на чувствах родственников погибших»,— сказал Пулатов.

Суд направил несколько запросов в Москву по докладам российского концерна «Алмаз—Антей» (производитель ЗРК «Бук»), сообщил главный судья Хендрик Стинхейс. Представители российской компании представили свою версию случившегося. В концерне утверждают, что Boeing был сбит «Буком», но поразила его ракета более старой модификации — 9M38 с боевой частью 9Н314. Ракеты такого типа были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но они остались в распоряжении ВС Украины.

Кроме того, суд в Нидерландах вновь направил запрос США о спутниковых снимках места авиакатастрофы,но ответа пока не поступило. Как утверждается, на снимках якобы запечатлен момент запуска ракеты по Boeing.

Отмечается, что судебный комплекс Схипхол зарезервирован для слушаний на две недели — до 13 ноября 2020 года, но по ходу процесса заседания могут переноситься или полностью отменяться. Это заседание станет последним в рамках предварительных слушаний. Планируется, что слушания дела по существу начнутся только в 2021 году.