Власти Польши отложили введение запрета на аборты из-за массовых протестов

Польские власти после массовых акций протеста решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям. Соответствующие документы должны были опубликовать ещё 2 ноября, но этого не произошло, пишет News.ru.

Представитель премьер-министра республики Михал Дворчик подтвердил, что данная инициатива требует дискуссий. 

22 октября Конституционный суд республики признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжаются больше недели.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.11.2020, 16:41
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Да , есть на свете страны где народ чего то может добиться, но только не так и неотмытая Россия, страна все тех же рабов при новых "господах".

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