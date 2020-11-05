В Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому
В Раде предупредили о возможном начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Как пишет РИА Новости, подобную позицию высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
По словам Кивы, власть в стране "рухнула".
"Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону", - заявил он, добавив, что Зеленский признавался, что действует в интересах "внешних сил", в частности послов G7 и иностранных партнеров, обещающих Украине помощь.
Кива выразил сомнение в пользе подобной помощи, заявив, что это подтверждает "внешнее управление" Украиной.
Политическая ситуация на Украине обострилась после того, как конституционный суд страны отменил ряд антикоррупционных мер. В офисе Зеленского данное решение назвали неправовым и принятом не в интересах страны. Зеленский также внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда, предложив признать решение суда об отмене антикоррупционных норм "ничтожным".
В свою очередь глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кива - это второе поколение украинских Жириновских. Первым был Ляшко.
Давно пора.
это что-то неприличное?
Гастроли украинского цирка продолжаются! Даёшь третий майдан! Хлопец Петро выходил на первый майдан в Киеве, но жизнь, почему-то, на Украине не улучшилась. Вышел он на второй майдан в Киеве, а жизнь стала ещё хуже! Взмолился перед сном Петро: - Господи, перенеси меня на такой майдан, после которого дела в стране улучшаются, быстро идут в гору! Проснулся Петро утром, огляделся, а он стоит на площади Тяньаньмэнь!