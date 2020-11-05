В Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

08:50 5.11.2020

В Раде предупредили о возможном начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет РИА Новости, подобную позицию высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

По словам Кивы, власть в стране "рухнула".

"Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону", - заявил он, добавив, что Зеленский признавался, что действует в интересах "внешних сил", в частности послов G7 и иностранных партнеров, обещающих Украине помощь.

Кива выразил сомнение в пользе подобной помощи, заявив, что это подтверждает "внешнее управление" Украиной.

Политическая ситуация на Украине обострилась после того, как конституционный суд страны отменил ряд антикоррупционных мер. В офисе Зеленского данное решение назвали неправовым и принятом не в интересах страны. Зеленский также внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда, предложив признать решение суда об отмене антикоррупционных норм "ничтожным".

В свою очередь глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.