В Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

В Раде предупредили о возможном начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет РИА Новости, подобную позицию высказал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. 

По словам Кивы, власть в стране "рухнула". 

"Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону", - заявил он, добавив, что Зеленский признавался, что действует в интересах "внешних сил", в частности послов G7 и иностранных партнеров, обещающих Украине помощь. 

Кива выразил сомнение в пользе подобной помощи, заявив, что это подтверждает "внешнее управление" Украиной.

Политическая ситуация на Украине обострилась после того, как конституционный суд страны отменил ряд антикоррупционных мер. В офисе Зеленского данное решение назвали неправовым и принятом не в интересах страны. Зеленский также внес в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда, предложив признать решение суда об отмене антикоррупционных норм "ничтожным". 

В свою очередь глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.

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«Я хотел бы обратить внимание на те явные несуразности действий государственных властей в связи с так называемой «пандемией» коронавируса, которые бросаются в глаза»

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 05.11.2020, 10:08
    Гость: Виктор

    Гастроли украинского цирка продолжаются! Даёшь третий майдан! Хлопец Петро выходил на первый майдан в Киеве, но жизнь, почему-то, на Украине не улучшилась. Вышел он на второй майдан в Киеве, а жизнь стала ещё хуже! Взмолился перед сном Петро: - Господи, перенеси меня на такой майдан, после которого дела в стране улучшаются, быстро идут в гору! Проснулся Петро утром, огляделся, а он стоит на площади Тяньаньмэнь!

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