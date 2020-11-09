Азербайджан заявил о захвате «некоторых рубежей» в Карабахе
Азербайджан заявил о захвате ряда рубежей в Нагорном Карабахе. Как пишет РИА Новости, по словам представителей Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавенском направлении.
В Баку утверждают, что в ходе наступления "противнику были нанесены тяжелые удары", в результате чего "противник бежал, оставив некоторые рубежи".
В минувшее воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией города Шуша в Карабахе. Однако в непризнанной республике после этого заявили, что за населенный пункт идут ожесточенные бои.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Ситуация осложняется тем, что Турция входит в НАТО, а Армения — в ОДКБ.
Азербайджан и Армения несколько раз пытались договориться о перемирии. Первые переговоры прошли 9 октября в Москве. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, третья — 26 октября, однако каждый раз стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Комментарии читателей Оставить комментарий
О как, уже не Шушу взяли, а некие "рубежи".