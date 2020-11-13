Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов

Дональд Трамп

Аппеляционный суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа о законности голосов, подданных по почте, на выборах главы государства, пишет РИА Новости.

В своем иске штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Голосование должно было завершиться 9 ноября, но Буквар продлила этот срок до 12 ноября.

Суд встал на сторону Трампа, постановив, что госсекретарь не имела подобных полномочий и часть бюллетеней была отбракована.

При этом американские СМИ отмечают, что доля отбракованных голосов "незначительна" и они с самого начала не были включены в официальный подсчет. Таким образом, в кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа в Пенсильвании на 54 тысячи голосов.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2020, 14:56
    Гость: Джефик Безикофф

    штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти.

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    ... ах мелкие издержки дерьмократии....

  2. 13.11.2020, 12:56
    Гость: Старый

    Байда во главе СШП - это круто. Следующим "президентом" станет котик Вася из Пенсильвании.

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