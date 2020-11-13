Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов
Аппеляционный суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа о законности голосов, подданных по почте, на выборах главы государства, пишет РИА Новости.
В своем иске штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти. Голосование должно было завершиться 9 ноября, но Буквар продлила этот срок до 12 ноября.
Суд встал на сторону Трампа, постановив, что госсекретарь не имела подобных полномочий и часть бюллетеней была отбракована.
При этом американские СМИ отмечают, что доля отбракованных голосов "незначительна" и они с самого начала не были включены в официальный подсчет. Таким образом, в кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает Трампа в Пенсильвании на 54 тысячи голосов.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.
Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
штаб Трампа настаивал на том, что госсекретарь штата Кэти Буквар не имела права продлевать срок подтверждения подлинности присланных по почте бюллетеней с шести дней после выборов до девяти.
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... ах мелкие издержки дерьмократии....
Байда во главе СШП - это круто. Следующим "президентом" станет котик Вася из Пенсильвании.