В Варшаве заявили о попытках Москвы испортить репутацию Польши

11:34 15.11.2020

Россия проводит информационные кампании, направленные против Польши, используя для этого «множество многоязычных каналов связи». Такую точку зрения в интервью порталу cyberdefence24.pl выразил Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

По утверждению пресс-секретаря, действия Москвы представляют самую большую угрозу для Варшавы. По его словам, Россия «манипулирует образом Польши», с тем чтобы выставить ее страной, «которая постоянно создает проблемы в Европе», пишет РБК.

Как считает Жарин, дезинформация — это часть «более широкого спектра мер», которые Россия использует против Польши. Пресс-секретарь заявил, что имеет в виду разведывательную деятельность Москвы, ее действия в финансовой и энергетической сферах, а также «военные провокации и агрессивную дипломатию».

По убеждению Жарина, российская сторона «использует различные агрессивные методы», чтобы укрепить собственные интересы в Центральной и Восточной Европе и сохранить «энергетическое и политическое господство».