В Варшаве заявили о попытках Москвы испортить репутацию Польши
Россия проводит информационные кампании, направленные против Польши, используя для этого «множество многоязычных каналов связи». Такую точку зрения в интервью порталу cyberdefence24.pl выразил Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.
По утверждению пресс-секретаря, действия Москвы представляют самую большую угрозу для Варшавы. По его словам, Россия «манипулирует образом Польши», с тем чтобы выставить ее страной, «которая постоянно создает проблемы в Европе», пишет РБК.
Как считает Жарин, дезинформация — это часть «более широкого спектра мер», которые Россия использует против Польши. Пресс-секретарь заявил, что имеет в виду разведывательную деятельность Москвы, ее действия в финансовой и энергетической сферах, а также «военные провокации и агрессивную дипломатию».
По убеждению Жарина, российская сторона «использует различные агрессивные методы», чтобы укрепить собственные интересы в Центральной и Восточной Европе и сохранить «энергетическое и политическое господство».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот насмешили ребята! Они,поляки сами прекрасно справляются с этим!!
внуки 4 танкистов
Ну так вспомни кино,Янек-то из Сибири приехал на войну.Наш был хлопче,сибирскый.
о попытках Москвы испортить репутацию Польши ?
Едва ли это возможно:)
мало кто на свете подлее и паскуднее.Даже гаже прибалтов.
Репутацию, если она есть, никто испортить не может. Этим в отношении своей страны занимаются исключительно сами поляки под присмотром своих американских хозяев(раньше это были англичане, французы, немцы.Поляки лижут американский зад с таким усердием, что даже не задумываются о последствиях для своей репутации. Когда же им говорят об их ничтожестве и холуйстве то это лишь констатация исторических фактов,которые опровергнуть невозможно,а они становятся в позу обиженных. Отсюда истерика поляков. И лизнуть хочется и чтобы со стороны это не вызывало отвращения.Жаль сердешных.
С ноября 1920 года по конец 1921 года в Крыму физически уничтожались все «классовые враги» советского государства, оставшиеся на полуострове после эвакуации армии Врангеля. Карательные меры были санкционированы центральным большевистским руководством и организовывался властью на местах.
В коллективном труде французских историков «Чёрная книга коммунизма» эти события названы «самыми массовыми убийствами за всё время гражданской войны». По официальным советским данным, только в крупнейших городах полуострова было расстреляно более 56 000 человек.
Известный писатель, участник этих событий И. Шмелёв, ссылаясь на материалы союзов врачей Крыма, оценивает число жертв террора в 120 000 человек.
Редактор «Нового Журнала» Роман Гуль в одной из глав своей книги «Я унес Россию…» (Сент. 1978) приводит приблизительно те же цифры.
Историк С. Мельгунов так же называет число 120 000 жертв.
Другие современники событий называли числа до 150 тыс. жертв.