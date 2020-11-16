Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку

17:41 16.11.2020

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Об этом пресс-секретарь ведомства Анна Нагладян сообщила в Facebook, опубликовав фотографию документа.

По информации агентства «Sputnik. Армения», буквально за несколько минут до публикации заявления, премьер-министр Никол Пашинян, выступавший в парламенте, заявил, что решил отправить Мнацаканяна в отставку. Он считает, что сформировавшийся к 2018 году опереговорный процесс необратимо вел к сдаче территорий Нагорного Карабаха. При Пашинян отметил, что в ходе длительных переговоров также обсуждалась передача Азербайджану города Шуши.

«Была такая же логика прекращения войны, как и до начала войны, - эти территории должны быть переданы Азербайджану, в том числе Шуши, и без какого-либо статуса», - цитирует News.am слова Пашиняна.

При этом Анна Нагдалян в ответ на это заявление отметила, что «ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши».