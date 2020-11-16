Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку

Зограб Мнацаканян

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал в отставку. Об этом пресс-секретарь ведомства Анна Нагладян сообщила в Facebook, опубликовав фотографию документа.

По информации агентства «Sputnik. Армения», буквально за несколько минут до публикации заявления, премьер-министр Никол Пашинян, выступавший в парламенте, заявил, что решил отправить Мнацаканяна в отставку. Он считает, что сформировавшийся к 2018 году опереговорный процесс необратимо вел к сдаче территорий Нагорного Карабаха. При Пашинян отметил, что в ходе длительных переговоров также обсуждалась передача Азербайджану города Шуши. 

«Была такая же логика прекращения войны, как и до начала войны, - эти территории должны быть переданы Азербайджану, в том числе Шуши, и без какого-либо статуса», - цитирует News.am слова Пашиняна.

При этом Анна Нагдалян в ответ на это заявление отметила, что «ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от города Шуши».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2020, 20:41
    Гость: личный опыт

    пашинян - лишнее подтверждение, что даже если самый бездарный правитель совершит просто вопиющий косяк, то он так и останется сидеть в своем кресле, если западные кукловоды "цветных революций" этого захотят.
    Не зря же в Армении посольство СШП насчитывает 1500 человек.

  3. 16.11.2020, 20:08
    Гость: Остап

    То есть, Пашинян признает, что сдача Карабаха готовилась им еще с 2018 года. А как тогда понимать его же призывы к России оказать вооруженную помощь Карабаху, при том, что армянская армия даже не покинула казарм? Получается, целью всей этой войнушки со стороны Армении было именно втянуть в войнушку Россию?

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