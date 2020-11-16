Эрдоган внес на рассмотрение парламента указ о вводе войск в Азербайджан

Парламент Турции рассмотрит проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. В нем также содержатся условия работы совместного центра России и Турции по прекращению огня в Нагорном Карабахе. 

«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции»,— цитирует документ «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проект указа об отправке военных внутренним делом страны. «Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции»,— сказал он. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2020, 23:46
    Гость: вспомнилось

    У Турции ВВП по ППС на д.н. уже больше. чем у РФ(29,7 тыс.долл. и 28.20), Р.Татарстан - около 21 тыс. в 2019, если не ошибаюсь. Это 8 место в РФ, не плохо. Республика работает. НЕфти, наверно, уже меньше 1 млрд.т. Какие еще богатства - не знаю.По экономической мощи Турция уже, наверно, 15-16 место. В Татарстане у нее заметное экономическое присутствие, турецкие инвестиции, очевидно, составляют в несколько млрд. долл.

  4. 16.11.2020, 23:03
    Гость: мнение вскользь

    Так не "ввод войск", а что-то иное. Зачем, спрашивается, искажать смысл документа? Но войска могут оказаться в Азербайджане, по приглашению правительства суверенного государства.

  5. 16.11.2020, 22:48
    Гость: После

    чего "самыйвлиятельный" опять промолчит и утрется, а его "усы" нам расскажут, что это внутреннее дело Турции.

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