Эрдоган внес на рассмотрение парламента указ о вводе войск в Азербайджан

13:48 16.11.2020

Парламент Турции рассмотрит проект указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. В нем также содержатся условия работы совместного центра России и Турции по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции»,— цитирует документ «Коммерсант».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проект указа об отправке военных внутренним делом страны. «Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции»,— сказал он.