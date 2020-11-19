США предоставят Украине оборудование сдерживания «агрессии» в Азовском море

19:04 19.11.2020

Оборудование получат подразделения морской охраны Украины в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области

США намерены предоставить Украине оборудование на $4 млн, направленное на сдерживание «агрессии в Азовском море».

Оборудование получат подразделения морской охраны Украины в Бердянске (Запорожская область) и Мариуполе (Донецкая область).

Согласно сообщению американского посольства в Киеве, предоставлено будет «новое оборудование», которое позволит морской охране «круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море». Что именно это за оборудование, не уточняется, но на фотографиях, сопровождающих сообщение, показаны три катера, один из которых резиновый.