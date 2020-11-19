США предоставят Украине оборудование сдерживания «агрессии» в Азовском море
Оборудование получат подразделения морской охраны Украины в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области
США намерены предоставить Украине оборудование на $4 млн, направленное на сдерживание «агрессии в Азовском море».
Оборудование получат подразделения морской охраны Украины в Бердянске (Запорожская область) и Мариуполе (Донецкая область).
Согласно сообщению американского посольства в Киеве, предоставлено будет «новое оборудование», которое позволит морской охране «круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море». Что именно это за оборудование, не уточняется, но на фотографиях, сопровождающих сообщение, показаны три катера, один из которых резиновый.
Комментарии читателей Оставить комментарий
слабо подарить?
Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в нападении или угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т.п.
где полили грязью Россию. Сразу видно выполняют заказ американцев.
оборудование на $4 млн, направленное на сдерживание... А в итоге что будет? Украинское руководство перегородит Бердянский залив ржавой цепью и скажет, что это и есть то самое оборудование для сдерживания.
что замороженных навечно конфликтов не бывает. Не пора ли поставить точку в Донбассе?