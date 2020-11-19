США предоставят Украине оборудование сдерживания «агрессии» в Азовском море

Оборудование получат подразделения морской охраны Украины в Бердянске Запорожской области и Мариуполе Донецкой области

США намерены предоставить Украине оборудование на $4 млн, направленное на сдерживание «агрессии в Азовском море».

Оборудование получат подразделения морской охраны Украины в Бердянске (Запорожская область) и Мариуполе (Донецкая область).

Согласно сообщению американского посольства в Киеве, предоставлено будет «новое оборудование», которое позволит морской охране «круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море». Что именно это за оборудование, не уточняется, но на фотографиях, сопровождающих сообщение, показаны три катера, один из которых резиновый.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.11.2020, 22:04
    Гость: Агрессия - это когда не ведают, что творят

    Агрессия (биология) — поведение животных, выражающееся в нападении или угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т.п.

  3. 19.11.2020, 21:31
    Гость: поэтому они и сняли свою "Крепостную"

    где полили грязью Россию. Сразу видно выполняют заказ американцев.

  4. 19.11.2020, 20:38
    Гость: Титус

    оборудование на $4 млн, направленное на сдерживание... А в итоге что будет? Украинское руководство перегородит Бердянский залив ржавой цепью и скажет, что это и есть то самое оборудование для сдерживания.

  5. 19.11.2020, 20:16
    Гость: Карабах показал,

    что замороженных навечно конфликтов не бывает. Не пора ли поставить точку в Донбассе?

Все комментарии (11)
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