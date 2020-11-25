Администрация Трампа предложила ввести санкции против Минобороны России

14:04 25.11.2020

Администрация покидающего свой пост президента Дональда Трампа подготовила очередной санкционный список.

Как пишет РИА Новости, в него попали Министерство обороны России, ряд предприятий оборонной промышленности и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ.

Помимо этого, в список попал экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Отмечается, что новый список свзяан с ограничениями, которые планируется ввести в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными и почти 30 российких организаций.

В минувший вторник Госдеп США объявил о введении санкций в отношении российских компаний "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.