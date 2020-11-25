Администрация Трампа предложила ввести санкции против Минобороны России
Администрация покидающего свой пост президента Дональда Трампа подготовила очередной санкционный список.
Как пишет РИА Новости, в него попали Министерство обороны России, ряд предприятий оборонной промышленности и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ.
Помимо этого, в список попал экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.
Отмечается, что новый список свзяан с ограничениями, которые планируется ввести в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными и почти 30 российких организаций.
В минувший вторник Госдеп США объявил о введении санкций в отношении российских компаний "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я бы на месте Трампа ограничился санкциями против Жириновского. Чтобы другим наука была. А попробуй так сделать, сразу тот про папу вспомнит.
гитлер был все таки глупым человеком - ему надо было ввести санкции-блокаду против ставки джугашвили и генштаба красной армии..
и фсе, он победил бы.. главное все в соотв. с международным "правом".. гы гы гы
нужно усиливать санкции против олигархическо-воровских кланов инородцев и псевдо-либералов, высасывающих из страны все жизненные и финансовые ресурсы страны. И так до тех пор, чтобы в финансовой сфере и в Пгавительстве не остался ни один "либерал-космополит"
Вы не покупайте и не употребляйте "токсичные напитки". Это будут санкции против Штатов.
Идите работать, клаводавщики свидомые!