Администрация Трампа предложила ввести санкции против Минобороны России

Администрация покидающего свой пост президента Дональда Трампа подготовила очередной санкционный список.

Как пишет РИА Новости, в него попали Министерство обороны России, ряд предприятий оборонной промышленности и один из ФГУПов, связанных с администрацией президента РФ.

Помимо этого, в список попал экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Отмечается, что новый список свзяан с ограничениями, которые планируется ввести в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными и почти 30 российких организаций.

В минувший вторник Госдеп США объявил о введении санкций в отношении российских компаний  "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 19:52
    Гость: Все выпитое в честь Трампа вернуть пенсионерам!

    Я бы на месте Трампа ограничился санкциями против Жириновского. Чтобы другим наука была. А попробуй так сделать, сразу тот про папу вспомнит.

  2. 25.11.2020, 18:29
    Гость: gvozd

    гитлер был все таки глупым человеком - ему надо было ввести санкции-блокаду против ставки джугашвили и генштаба красной армии..
    и фсе, он победил бы.. главное все в соотв. с международным "правом".. гы гы гы

  3. 25.11.2020, 17:59
    Гость: да-да

    нужно усиливать санкции против олигархическо-воровских кланов инородцев и псевдо-либералов, высасывающих из страны все жизненные и финансовые ресурсы страны. И так до тех пор, чтобы в финансовой сфере и в Пгавительстве не остался ни один "либерал-космополит"

  4. 25.11.2020, 17:31
    Гость: Правильно!

    Вы не покупайте и не употребляйте "токсичные напитки". Это будут санкции против Штатов.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
«Чревато ли официальное присутствие Анкары в Закавказье дальнейшей турецкой экспансией на Северный Кавказ?»
Лукашенко не допустит приватизации крупных предприятий со стороны России
На 32-ядерный процессор «Эльбрус» Россия потратит 7,5 миллиарда рублей
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Израиль нанес авиаудар по окрестностям Дамаска
© KM.RU, Илья Шабардин
В России появится новый налог на зарплаты для помощи безработным
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия ужесточает правила получения виз для иностранцев
ФИФА назвала имена номинантов на приз лучшему игроку и тренеру года
RTVI назвал размер штрафа Канделаки за незаданный вопрос Турчаку
Фото с сайта twitter.com
Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов
Умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Сечин попросил у Путина $2,2 млрд для нового завода в Приморье