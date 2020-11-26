«Приветы от Владимира Владимировича»: Лавров провел беседу с Лукашенко

17:58 26.11.2020

Во время диалога белорусский лидер заявил о готовности Минска к интенсификации отношений с Москвой

Рабочий день Сергея Лаврова начался со встречи с его белорусским визави Владимиром Макеем. Она началась около 9 утра, как отмечает ТАСС, дипломаты вели разговор один на один. Поскольку встреча проходила без прессы, какие-либо подробности об их диалоге неизвестны. Однако в любом случае она была недолгой — уже к 11.00 российский министр принимал участие во встрече с Александром Лукашенко.

«Прежде всего приветы от Владимира Владимировича», — начал разговор глава российского МИД, напомнив Лукашенко о его договоренностях с президентом России Владимиром Путиным, которые были достигнуты в сентябре в Сочи.

«У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель — продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и нашего Союзного государства», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД России отметил, что Москва поддерживает инициативы Лукашенко, направленные на урегулирование ситуации в Белоруссии. «Как президент Путин не раз подчеркивал, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», — сказал он.

Он не уточнил, о каких именно инициативах идет речь. Однако вероятно российский министр намекал на конституционную реформу в Белоруссии, за которой должны последовать внеочередные президентские выборы.

С другой стороны, Лавров в ходе встречи неоднократно указывал на союзнический характер отношений Москвы и Минска. Он посетовал на «враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь» со стороны стран Запада, однако добавил, что это воспринимается «спокойно».

«У нас есть Союзное государство, нам есть, чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств», — отметил он.

После переговоров Лавров сказал журналистам, что Александр Лукашенко подтвердил свою полную приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты на высшем уровне между Москвой и Минском. «Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей — союзнических, стратегических — во всех областях», — сказал он.

Да и сам Лукашенко во время открытой части беседы с Лавровым сделал соответствующие заявления:

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений».

Президент Белоруссии отметил, что ему хотелось бы «иметь не просто добрососедские отношения», а «очень близкие братские отношения» с Россией. По его словам, время показало, что Москве и Минску «никуда не деться» от очень тесной дружбы.

«Без всяких обиняков вам просто по-дружески хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут в своем собственном доме или в квартире», — философски отметил президент страны, впрочем добавив, что это «не по воле Беларуси».

Как показала поездка Лаврова в Минск, основной темой российско-белорусских отношений остается двусторонняя интеграция в рамках Союзного государства. Также после последних президентских выборов в Белоруссии и последовавших за ними массовых протестов важной частью повестки стала конституционная реформа, которая должна способствовать стабилизации ситуации в стране.

«Россия все свои требования озвучила и попросту ждет, что Лукашенко выполнит наконец обещания о конституционной реформе и углублении интеграции. Руководство РФ, по всей видимости, полагает, что ему некуда деться и он рано или поздно вынужден будет принять все требования Москвы», — говорил «Газете.Ru» политолог Максим Семенов.

Однако, как подчеркивает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, нельзя гарантировать, что президент Белоруссии легко пойдет на выполнение договоренностей с Россией.

«Сейчас, когда он отряхнулся, пришел в себя, а протест в определенной степени идет на убыль, он почувствовал, что те обещания, которые он давал России в тяжелый момент, можно забыть и не выполнять. Это факт», — констатирует Жарихин.

По мнению замдиректора Института стран СНГ, просто ожидать выполнения обещаний со стороны Лукашенко — не стоит. Эксперт уверен, что Москва должна требовать, выдвигать условия и аргументы, использовать экономические и политические рычаги давления, чтобы убедить белорусского президента выполнить то, что он обещал.

При этом Жарихин отмечает, что в данной ситуации Москва сама находится не в самом выгодном положении, что вынуждает продолжать искать способы эффективного диалога с действующей властью.

«Нам приходится выбирать. Выбирать не из лучшего, а совсем наоборот. И все-таки Лукашенко при всех его невыполненных обещаниях, при всей его многовекторности, предпочтительнее Тихановской. К сожалению, это так. И Россия это учитывает», — резюмирует эксперт.

Автор: Георгий Березовский