Навальный призвал ЕС ввести санкции против богатейших жителей России
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что эффективными в отношении России могут быть только санкции, касающиеся богатейших жителей страны.
«Все дело в деньгах. Реальные санкции должны быть против реальных денег», - сказал он и отметил, что нет никакого смысла включать в санкционные списки тех, кто не путешествует по миру и у кого нет счетов в зарубежных банках.
«Реальной целью должны быть олигархи, те, кто входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина», - заявил политик во время выступления по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.
Также Навальный призвал власти ЕС не корректировать старую стратегию отношений с Россией, а создавать новую, пишет РБК. При этом он отметил, что Брюсселю следует тепло относиться к обычным россиянам, но в то же время жестко действовать к представителям государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Российские олигархи, конечно, мерзавцы. Но что Навальный, что Тихановская птички ещё те: бегают по заграницам, живут на подачки и за это на отечество с...
Вовик обучался. У самого Макфола.
Он больше тебя предал?
И хозяин в вечных трусах и его новичок. Потрави столько народа и ты сам завянешь.
поддержит 98% россиян, а предложение Навального лишь 2%.