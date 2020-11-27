Навальный призвал ЕС ввести санкции против богатейших жителей России

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что эффективными в отношении России могут быть только санкции, касающиеся богатейших жителей страны.

«Все дело в деньгах. Реальные санкции должны быть против реальных денег», - сказал он и отметил, что нет никакого смысла включать в санкционные списки тех, кто не путешествует по миру и у кого нет счетов в зарубежных банках.

«Реальной целью должны быть олигархи, те, кто входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина», - заявил политик во время выступления по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.

Также Навальный призвал власти ЕС не корректировать старую стратегию отношений с Россией, а создавать новую, пишет РБК. При этом он отметил, что Брюсселю следует тепло относиться к обычным россиянам, но в то же время жестко действовать к представителям государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.11.2020, 01:39
    Гость: Просто пожилой человек

    Российские олигархи, конечно, мерзавцы. Но что Навальный, что Тихановская птички ещё те: бегают по заграницам, живут на подачки и за это на отечество с...

  4. 28.11.2020, 00:18
    Гость: Так стареют

    И хозяин в вечных трусах и его новичок. Потрави столько народа и ты сам завянешь.

  5. 28.11.2020, 00:09
    Гость: Раскулачить всех толстосумов США

    поддержит 98% россиян, а предложение Навального лишь 2%.

Все комментарии (37)
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