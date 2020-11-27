Навальный призвал ЕС ввести санкции против богатейших жителей России

19:15 27.11.2020

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что эффективными в отношении России могут быть только санкции, касающиеся богатейших жителей страны.

«Все дело в деньгах. Реальные санкции должны быть против реальных денег», - сказал он и отметил, что нет никакого смысла включать в санкционные списки тех, кто не путешествует по миру и у кого нет счетов в зарубежных банках.

«Реальной целью должны быть олигархи, те, кто входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина», - заявил политик во время выступления по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.

Также Навальный призвал власти ЕС не корректировать старую стратегию отношений с Россией, а создавать новую, пишет РБК. При этом он отметил, что Брюсселю следует тепло относиться к обычным россиянам, но в то же время жестко действовать к представителям государства.