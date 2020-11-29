СБУ рассекретила документы о переписи населения Украины 1937 года
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что данные переписи населения в республике в 1937 году были искажены руководством СССР и не отразили высокую смертность вследствие искусственно созданного голода.
"Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы", - цитирует сообщение пресс-службы СБУ ТАСС.
При этом в ведомстве отметили, что всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис: согласно полученным данным, население Украины составляло 29 млн человек, то есть почти на уровне 1926 года. В то же время, по данным СБУ, советские демографы ожидали, что на Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей.
"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в "получении искусственно заниженных и искаженных цифр" и расстреляли", - заявили в пресс-службе СБУ.
С ноября 1998 года, согласно указу президента Украины Леонида Кучмы, ежегодно в последнюю субботу ноября отмечают день памяти жертв массового голода. Украинские историки фиксируют три периода голодомора - в 1921-1923, в 1932-1933 и в 1946-1947 годах. По их данным, в эти годы, по разным оценкам, погибли от 4 до 8 млн украинцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Украинские народные сказки?Где документы?Где фото?Хватит чушь писать не на чем не основанную...
Аббревиатура СБУ автоматически означает ложь. Чем хуже становится жить сейчас, тем сильнее нужно вдалбливать пролетариату мысль о кровавости СССР, чтобы не дай боже у пролетариата не проснулось классовое сознание и не захотелось скинуть людоедскую власть буржуазии.
В 1937 г. хотели за один день провести перепись населения когда поняли что это невозможно отменили.//////////////
В 1914 году хотели молниеносно смести немецких вояк,когда же поняли ,что это невозможно,то ленин заключил позорный Брестский мир
Перед 1941 годом у ставки сталина не было даже и в мыслях оборонительной доктрины,все запасались шапками ,чтоб закидать врага.Когда же поняли ,то всё стало таким неожиданным и вероломным,что от испуга национал-социалист гитлер стал сталину казаться форменным фашистом.
Перед 1991годом в рядах коммунистов,комсомольцев и пионеров стояло практически всё население СССР.Когда же поняли в республиках, что замышляет обком и вся московская тусовка,было поздно, СССР не стало.
Эта Олеся такая же украинка как Соловьев русский. Так что им вдвоем весьма комфортно. Люди играют и за это получают деньги.
А кого не простим? Ваш Гриценко А. в выборную кампанию открыто заявил, что по дворам в поисках хлеба ходили "свои": активисты, "буксиры", комиссии сельсоветов. Не Сталин же по дворам шнырял, щупом щупал? Да, а что собрали, то и спожили - 8, 7 млн. т. при минимум 14,6 млн.т. урожая ("биологического" или "на корню"). Потери - около 40%. Не забудите? Меня раньше убивала общая тупость и невежество "голодомороведов": спрашиваешь, а урожай какой? А собрали сколько? А форма хлебозаготовок? А сколько сдали? В ответ - молчок. Вот, приходится рассказывать, что с учетом обратного движения зерна хлебозаготовки( продажа зерна по гос. установл. ценам на основе обязательных с весны 29 г. контрактов) всего было получено 260 млн. пудов(4,16 млн. т.), более 30 возвращены в село как прод., фуражные и семенные ссуды(0,5 млн.т.). Т.о. в селе должны были остаться минимум 5 млн. т. на 20 млн. населения. Из заготовленного основная часть ушла на прод. снабжение городов, Армии(Украинский Военный округ, служили преимущественно крестьяне - украинцы). Напомню: в 32 г. урожай зерновых в Германии с населением 65 млн. чел. составил менее 11 млн.т.(рожь и ячмень больше всего) и 1 млн. т. дал импорт(пшеница). Питались не сытно, но голода не было. Сейчас КНДР без всякой помощи при урожае 5 млн.т. риса и кукурузы питается нормально, население подтянуто, а 8% - даже избыт вес. Хватит. В бреду ходят в Украине. И кому они не простят?