СБУ рассекретила документы о переписи населения Украины 1937 года

Территория СССР © KM.RU

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что данные переписи населения в республике в 1937 году были искажены руководством СССР и не отразили высокую смертность вследствие искусственно созданного голода.

"Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы", - цитирует сообщение пресс-службы СБУ ТАСС

При этом в ведомстве отметили, что всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис: согласно полученным данным, население Украины составляло 29 млн человек, то есть почти на уровне 1926 года. В то же время, по данным СБУ, советские демографы ожидали, что на Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей.

"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в "получении искусственно заниженных и искаженных цифр" и расстреляли", - заявили в пресс-службе СБУ.

С ноября 1998 года, согласно указу президента Украины Леонида Кучмы, ежегодно в последнюю субботу ноября отмечают день памяти жертв массового голода. Украинские историки фиксируют три периода голодомора - в 1921-1923, в 1932-1933 и в 1946-1947 годах. По их данным,  в эти годы, по разным оценкам, погибли от 4 до 8 млн украинцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.11.2020, 23:23
    Гость: Ceburec

    Украинские народные сказки?Где документы?Где фото?Хватит чушь писать не на чем не основанную...

  2. 29.11.2020, 23:07
    Гость: Андрей

    Аббревиатура СБУ автоматически означает ложь. Чем хуже становится жить сейчас, тем сильнее нужно вдалбливать пролетариату мысль о кровавости СССР, чтобы не дай боже у пролетариата не проснулось классовое сознание и не захотелось скинуть людоедскую власть буржуазии.

  3. 29.11.2020, 23:06
    Гость: вся власть советам!Ахтунг-Ахтунг!Копенгаген-Копенгаген.

    В 1937 г. хотели за один день провести перепись населения когда поняли что это невозможно отменили.//////////////
    В 1914 году хотели молниеносно смести немецких вояк,когда же поняли ,что это невозможно,то ленин заключил позорный Брестский мир
    Перед 1941 годом у ставки сталина не было даже и в мыслях оборонительной доктрины,все запасались шапками ,чтоб закидать врага.Когда же поняли ,то всё стало таким неожиданным и вероломным,что от испуга национал-социалист гитлер стал сталину казаться форменным фашистом.
    Перед 1991годом в рядах коммунистов,комсомольцев и пионеров стояло практически всё население СССР.Когда же поняли в республиках, что замышляет обком и вся московская тусовка,было поздно, СССР не стало.

  4. 29.11.2020, 22:18
    Гость: Не думай, что вокруг одни дураки

    Эта Олеся такая же украинка как Соловьев русский. Так что им вдвоем весьма комфортно. Люди играют и за это получают деньги.

  5. 29.11.2020, 22:14
    Гость: вопрос

    А кого не простим? Ваш Гриценко А. в выборную кампанию открыто заявил, что по дворам в поисках хлеба ходили "свои": активисты, "буксиры", комиссии сельсоветов. Не Сталин же по дворам шнырял, щупом щупал? Да, а что собрали, то и спожили - 8, 7 млн. т. при минимум 14,6 млн.т. урожая ("биологического" или "на корню"). Потери - около 40%. Не забудите? Меня раньше убивала общая тупость и невежество "голодомороведов": спрашиваешь, а урожай какой? А собрали сколько? А форма хлебозаготовок? А сколько сдали? В ответ - молчок. Вот, приходится рассказывать, что с учетом обратного движения зерна хлебозаготовки( продажа зерна по гос. установл. ценам на основе обязательных с весны 29 г. контрактов) всего было получено 260 млн. пудов(4,16 млн. т.), более 30 возвращены в село как прод., фуражные и семенные ссуды(0,5 млн.т.). Т.о. в селе должны были остаться минимум 5 млн. т. на 20 млн. населения. Из заготовленного основная часть ушла на прод. снабжение городов, Армии(Украинский Военный округ, служили преимущественно крестьяне - украинцы). Напомню: в 32 г. урожай зерновых в Германии с населением 65 млн. чел. составил менее 11 млн.т.(рожь и ячмень больше всего) и 1 млн. т. дал импорт(пшеница). Питались не сытно, но голода не было. Сейчас КНДР без всякой помощи при урожае 5 млн.т. риса и кукурузы питается нормально, население подтянуто, а 8% - даже избыт вес. Хватит. В бреду ходят в Украине. И кому они не простят?

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