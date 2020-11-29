СМИ сообщили детали убийства иранского ученого-ядерщика

23:39 29.11.2020

Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого западные СМИ называли руководителем ядерной программы Ирана, был убит из оружия, управлявшегося дистанционно.

Убийство произошло утром 27 ноября, когда Фахризаде вместе с супругой выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана и направился в сторону населенного пункта Абсард, пишет РБК со ссылкой на иранское новостное агентство Fars. Ученый ехал на бронированном автомобиле, его сопровождали три машины из службы его охраны. Одна из машин охраны двигалась впереди и оторвалась, чтобы проверить обстановку. В этот момент в автомобиль Фахризаде попали нескольку пуль и ученый вышел из машины, подумав, что машина с чем-то столкнулась или возникли проблемы с двигателем. После этого из машины Nissan, которая стояла в 150 м от автомобиля ученого, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно.

По данным Fars, две пули попали в бок и одна в спину Фахризаде, в результате чего был поврежден спиной мозг. Ученого своим телом укрыл телохранитель, по которому также попало несколько пуль. После этого Nissan взорвался. На месте убийства не было никого, кроме супругов Фахризаде и охраны. Ученого доставили в больницу, где он скончался. Владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.

Иранские власти резко отреагировали на убийство Фахризаде, пообещав «жестоко обрушится» на виновных. Глава МИД страны Джавад Зариф призвал международное сообщество осудить «акт государственного террора», а также указал, что к убийству может быть причастен Израиль. Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что такой же версии придерживаются в разведывательных службах США.