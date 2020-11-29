СМИ сообщили детали убийства иранского ученого-ядерщика
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого западные СМИ называли руководителем ядерной программы Ирана, был убит из оружия, управлявшегося дистанционно.
Убийство произошло утром 27 ноября, когда Фахризаде вместе с супругой выехал из города Ростамкола в провинции Мазендеран на севере Ирана и направился в сторону населенного пункта Абсард, пишет РБК со ссылкой на иранское новостное агентство Fars. Ученый ехал на бронированном автомобиле, его сопровождали три машины из службы его охраны. Одна из машин охраны двигалась впереди и оторвалась, чтобы проверить обстановку. В этот момент в автомобиль Фахризаде попали нескольку пуль и ученый вышел из машины, подумав, что машина с чем-то столкнулась или возникли проблемы с двигателем. После этого из машины Nissan, которая стояла в 150 м от автомобиля ученого, был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия, управление которым велось дистанционно.
По данным Fars, две пули попали в бок и одна в спину Фахризаде, в результате чего был поврежден спиной мозг. Ученого своим телом укрыл телохранитель, по которому также попало несколько пуль. После этого Nissan взорвался. На месте убийства не было никого, кроме супругов Фахризаде и охраны. Ученого доставили в больницу, где он скончался. Владелец Nissan, из которого велась стрельба, покинул страну 29 октября.
Иранские власти резко отреагировали на убийство Фахризаде, пообещав «жестоко обрушится» на виновных. Глава МИД страны Джавад Зариф призвал международное сообщество осудить «акт государственного террора», а также указал, что к убийству может быть причастен Израиль. Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что такой же версии придерживаются в разведывательных службах США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да вы что? Иран ответил на убийство своего генерала Сулеймани -ВОСЕМЬ раз Иран обстрелял базы США в Сирии и Ираке баллистическим ракетами! Чем ответили США? нечем! США как то вяло заявили, что мол "нанесён незначительный материальный урон" и всё! Хотя по некоторым данным погибли около 30 военных США. И НИ РАЗУ! США даже не пытались перехватить ракеты Ирана, мотивировав это "якобы там не было размещено ПВО США".
А потом Иран уничтожил американского советника который спланировал убийство Сулеймани. И опять США нечем не ответили.
Некоторые восторгаются силой США. Да, Иран безусловно слабее. Но те же США обЪявили Иран "спонсором терроризма" и за это наказывают. А сами то они какие методы применяют? Сами то они кто? Здесь так: если нарушаются и перестают работать человеческие законы - устанавливается волчий закон - бей первым (стреляй первым). И завтра на сильного может найтись ещё большая сила - и что он тогда будет делать - взывать к справедливости?
479-е последнее предупреждение Ирана Когда-то такое слышали от Китая Так что это дежа вю Тем более непонятно на кого собирается обрушиться Иран Если даже на Израиль не говоря уже о США-то это будет последним днем существования режима бородатых в чалме
Трусость и подлость Моссад зашкаливает.
Они прекрасно понимали, что спецслужбы Ирана мгновенно блокируют район.
Интересно и то, что Моссад заранее знал где будет проезжать кортеж. То есть где то в Иране есть их агентура, кто-то помогал Моссад встретится с этим учёным. Думаю, что Иранцы быстро найдут этих людей.