В Иране убили одного из создателей ядерной программы страны

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль

В Тегеране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. В пресс-службе Министерства обороны Ирана сообщили, что Фахризаде «был тяжело ранен в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами и доставлен в больницу», где он скончался от полученной раны, пишет РБК.

По сообщениям иранских агентств Fars и Tasnim, на месте покушения прогремел как минимум один взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину Фахризаде.

Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения.

Фото: @cnkrusv / twitter

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль.
«Иран призывает международное сообщество, и особенно ЕС, положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора», — написал Зариф.

Хоссейн Дехкан, советник верховного лидера Ирана, написал в Twitter, что на Иран пытаются усилить давление с целью развязывания полномасштабной войны. «Мы жестоко обрушимся на тех, кто убил Марри Мохсена Фахризаде, как гром, и заставим их пожалеть о своем поступке», — пообещал он.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.11.2020, 00:43
    Гость: Таджик

    Мир катиться к чертям, там убьют тут закроют. Когда все
    Это нахрен закончится ??? Доигрались свободолюбивые !!!

  3. 28.11.2020, 00:40
    Гость: Seline

    Чем старше я становлюсь,тем больше мне нравятся братья наши меньшие - животные , и всё меньше человек.

  4. 28.11.2020, 00:35
    Гость: 囧

    Ждём санкций против Израиля от Западного мира. Чем быстрее Иран создаст ядерную бомбу ,тем быстрее евреи остынут и прекратят террор по всему миру.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
«Это – ваш уровень: вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с экранов»
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Хлебокомбинат «Пролетарец» © KM.RU, Кирилл Зыков
Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Владимир Путин
Россияне смогут задать свои вопросы Путину через специальное приложение
В Москве планируют ввести электронные паспорта в пилотном режиме
Россия предложила Белоруссии штамм вакцины для ее производства в республике
Линда заявила, что новогодние огоньки опускают человека на самое дно
Линда заявила, что новогодние огоньки опускают человека на самое дно
Навальный призвал ЕС ввести санкции против богатейших жителей России
Стоп-кадр с видео в YouTube
Лукашенко пообещал оставить пост после принятия новой Конституции
Песков объяснил отсутствие масок у участников встречи с Путиным в Сарове
В Аргентине возбуждено уголовное дело по факту смерти Диего Марадоны