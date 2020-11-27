В Иране убили одного из создателей ядерной программы страны
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль
В Тегеране убит ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. В пресс-службе Министерства обороны Ирана сообщили, что Фахризаде «был тяжело ранен в ходе столкновений между его командой безопасности и террористами и доставлен в больницу», где он скончался от полученной раны, пишет РБК.
По сообщениям иранских агентств Fars и Tasnim, на месте покушения прогремел как минимум один взрыв, после чего нападавшие обстреляли машину Фахризаде.
Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения.
Фото: @cnkrusv / twitter
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что обстоятельства гибели ученого дают повод полагать, что к убийству причастен Израиль.
«Иран призывает международное сообщество, и особенно ЕС, положить конец позорным двойным стандартам и осудить этот акт государственного террора», — написал Зариф.
Хоссейн Дехкан, советник верховного лидера Ирана, написал в Twitter, что на Иран пытаются усилить давление с целью развязывания полномасштабной войны. «Мы жестоко обрушимся на тех, кто убил Марри Мохсена Фахризаде, как гром, и заставим их пожалеть о своем поступке», — пообещал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодцы израильтяне, дело своё знают,
Мир катиться к чертям, там убьют тут закроют. Когда все
Это нахрен закончится ??? Доигрались свободолюбивые !!!
Чем старше я становлюсь,тем больше мне нравятся братья наши меньшие - животные , и всё меньше человек.
Ждём санкций против Израиля от Западного мира. Чем быстрее Иран создаст ядерную бомбу ,тем быстрее евреи остынут и прекратят террор по всему миру.
чего она полетит в Израйловку.