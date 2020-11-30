Джен Псаки возглавит пресс-службу Белого Дома

Джен Псаки

Псаки заявила, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом

Ключевые посты администрации президента США, курирующие работу с журналистами, получат исключительно женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Джо Байдена.

В частности, на пост пресс-секретаря Белого Дома Байден пригласил экс-главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки. 

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — заявил Байден.

В свою очередь Псаки заявила, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом. Она уже работала в администрации президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

Джен Псаки известна своими противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой". 

Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 30.11.2020, 12:15
    Гость: Екатеринбург

    ... ты сам-то, что бессмертный? Или провидящий ? Сам ласты не заверни раньше срока. Ее желай смерти ближнему. Как никак он человек!

  5. 30.11.2020, 11:53
    Гость: Александр1

    Ну наконец то новости из США будут веселыми. Хоть посмеемся.Разум ограничен - дурь безгранична.

Все комментарии (20)
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