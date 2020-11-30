Джен Псаки возглавит пресс-службу Белого Дома
Псаки заявила, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом
Ключевые посты администрации президента США, курирующие работу с журналистами, получат исключительно женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Джо Байдена.
В частности, на пост пресс-секретаря Белого Дома Байден пригласил экс-главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки.
"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — заявил Байден.
В свою очередь Псаки заявила, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом. Она уже работала в администрации президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.
Джен Псаки известна своими противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой".
Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.
Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
деградация,парни..
Это Вам не какой нибудь Боря Джонсон. На Псаки нужно билеты продавать.
Как, опять Псаки?!
... ты сам-то, что бессмертный? Или провидящий ? Сам ласты не заверни раньше срока. Ее желай смерти ближнему. Как никак он человек!
Ну наконец то новости из США будут веселыми. Хоть посмеемся.Разум ограничен - дурь безгранична.