Джен Псаки возглавит пресс-службу Белого Дома

07:35 30.11.2020

Псаки заявила, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом

Ключевые посты администрации президента США, курирующие работу с журналистами, получат исключительно женщины, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Джо Байдена.

В частности, на пост пресс-секретаря Белого Дома Байден пригласил экс-главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки.

"Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", — заявил Байден.

В свою очередь Псаки заявила, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом. Она уже работала в администрации президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

Джен Псаки известна своими противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой в адрес Москвы, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с Россией. По ее мнению, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "пропагандой".

Администрация действующего президента дала зеленый свет для процедуры передачи власти Байдену. Тем не менее Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

Инаугурация следующего президента пройдет 20 января.