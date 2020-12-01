Алиев заявил о поддержке Путиным и Эрдоганом нового коридора в Карабахе
Инициатива по организации второго коридора безопасности между Нахичеванью и западными районами Азербайджана получила поддержку у президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».
Азербайджанский лидер напомнил о пункте соглашения об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, которое было подписано Москвой, Баку и Ереваном в начале месяца. В этом пункте говорится о создании транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой (НАР). Там также идет речь о том, что по согласованию сторон в регионе «будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих НАР с западными районами Азербайджана».
«Что это значит? Должно быть два коридора. <...> Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию», — цитирует «Азертадж» Алиева.
Как подчеркнул президент, все стороны извлекут из этого выгоду. «Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. В регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту мысль до президентов РФ и Турции. И Эрдоган, и Путин положительно отнеслись к этому», — добавил Алиев.
Он также отметил, что данная тема имеет для Азербайджана «первостепенное значение».
Комментарии читателей Оставить комментарий
И конечно же, этот транспортный коридор между нахичеванью и азиками будет строить "друг" эрдогана - ВВП за счет РФ. Сегодня показали по ящику (передача "Мужское-женское")аварийные жилые дома в 5 км от границы с Финляндией. С финской стороны все прекрасно - добротные дома, ухоженные поселки, счастливая жизнь людей. С нашей стороны - убитые дома-развалюхи, где живут несчастные люди, им предъявляют счета за жкх по 15тыс. в месяц, нищета и запустение, а Харант карячится перед всем миром, ай какой же он хороший, восстанавливает раздолбанный турками и азиками карабах, отправляет туда караваны стройматериалов и продуктов. Когда же эти дурни, наконец-то, займутся жизнью своего нищего народа.
Молодцы. Это дело, в отличие от тупой стрельбы и убийства тысяч людей. Как правило - простых.
Правильно, как наберут "жирок" так выставят предъяву на корридор в Россию
Ну если Зрдоган одобрил ты ды да. А не замахнуться ли нам ,понимаешь на коридор Россия- Азербайджан- Нахиджевань-Трабзон-Крым понимаешь. А Николку с шагистами поставить путеавыми обходчиками в Мегри (какаято польза).
Пашиняна и других государственных деятелей Армении вообще не спрашивают...
и то правда - продали, так продали, чего уж теперь.