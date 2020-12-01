Алиев заявил о поддержке Путиным и Эрдоганом нового коридора в Карабахе

12:44 1.12.2020

Инициатива по организации второго коридора безопасности между Нахичеванью и западными районами Азербайджана получила поддержку у президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Об этом в своем обращении к нации заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

Азербайджанский лидер напомнил о пункте соглашения об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, которое было подписано Москвой, Баку и Ереваном в начале месяца. В этом пункте говорится о создании транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой (НАР). Там также идет речь о том, что по согласованию сторон в регионе «будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих НАР с западными районами Азербайджана».

«Что это значит? Должно быть два коридора. <...> Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию», — цитирует «Азертадж» Алиева.

Как подчеркнул президент, все стороны извлекут из этого выгоду. «Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. В регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту мысль до президентов РФ и Турции. И Эрдоган, и Путин положительно отнеслись к этому», — добавил Алиев.

Он также отметил, что данная тема имеет для Азербайджана «первостепенное значение».