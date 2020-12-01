Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель
Франция может переименовать и передать Марсель армянам, если французы настолько им симпатизируют. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, комментируя резолюцию Сената Франции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. Текст опубликован телеканалом «АзТВ».
Глава Азербайджана раскритиковал Париж, который является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, за бездеятельность в последние 28 лет. Сейчас политики Франции, по его словам, пытаются дестабилизировать начавшийся процесс урегулирования. «Сенат Франции принимает резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Если они вам нравятся, отдайте им Марсель, измените его название, дайте им второе государство там», — заявил азербайджанский лидер.
Ранее, 25 ноября, Сенат Франции предложил правительству признать НКР. За принятие резолюции проголосовали 305 из 306 участников заседания. В МИД Франции в ответ подчеркнули, что обязанность Парижа в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием конфликта путем переговоров, в том числе по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха. Итог этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в регионе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются миротворцы из России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего, что самыми "древнии" источник этих сведения 1890 года?
Марсель уже отдан арабам, опоздал Алиев с этим.
айте факты поинтереснее и поглубже:
ЯНДЕКС-найдётся всё!
Алиев тролит французское руководство,что непонятно-то?
речь о том, что армяне издавна разьегались по разным странам и континентам, дятел и что во Франции много армян, особенно в Марселе. Ильхан Алиев прав.
ВОт о чем речь.
На Украине тоже издавна жили армяне. Проще сказать где они не жили.-гы-гы.
А если, с ваших слов , Армния была ВЕЛИКАЯ, значит там была древняя письменность и грамотность, значит они писали , летописи в том числе,
understand?
Армяне впервые появились на Украине во времена Киевской Руси. В начале XI века киевские князья пригласили армян на помощь в войне против польского короля Болеслава. Вскоре, после помощи в изгнании захватчиков из Киева, армяне разошлись по территории государства. В том же веке, после нападений сельджуков, падения армянского государства и агрессивной политики Византии многочисленные армяне эмигрировали на Украину — Крым, Галицию а также в Польшу образуя там процветающие колонии. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона «...около 20000 армян выселилось из своего отечества и отправилось в Крым и в русские земли».
Важным центром армянской колонизации стал Каменец-Подольский (в XVI веке там было 300 армянских семей), где армяне имели свой магистрат. Поселения армян были в Киеве, Луцке, Галиче, Снятыне, со временем в Станиславове. В XVI—начале XVII века во Львове, Каменце и др. городах существовали армянские школы, к которых обучались также армянскому языку. Пол Роберт Магочий из Торонтского университета отмечает, что первая армянская типография на территории Украины была ос