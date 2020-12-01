Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель

18:43 1.12.2020

Франция может переименовать и передать Марсель армянам, если французы настолько им симпатизируют. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, комментируя резолюцию Сената Франции с призывом признать независимость Нагорного Карабаха. Текст опубликован телеканалом «АзТВ».

Глава Азербайджана раскритиковал Париж, который является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, за бездеятельность в последние 28 лет. Сейчас политики Франции, по его словам, пытаются дестабилизировать начавшийся процесс урегулирования. «Сенат Франции принимает резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Если они вам нравятся, отдайте им Марсель, измените его название, дайте им второе государство там», — заявил азербайджанский лидер.

Ранее, 25 ноября, Сенат Франции предложил правительству признать НКР. За принятие резолюции проголосовали 305 из 306 участников заседания. В МИД Франции в ответ подчеркнули, что обязанность Парижа в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием конфликта путем переговоров, в том числе по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха. Итог этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры РФ, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в регионе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются миротворцы из России.