Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах
Министерство юстиции США пока не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление генпрокурора страны Уильяма Барра.
Прокуроры и ФБР продолжают проверять жалобы и информацию, поступившие в отношении случаев возможного мошенничества на выборах
Министерство юстиции США пока не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление генпрокурора страны Уильяма Барра.
По его словам, прокуроры и сотрудники ФБР продолжают проверять жалобы и информацию, поступившие в отношении случаев возможного мошенничества на выборах.
Вместе с тем президент США Дональд Трамп подал иск в Верховный суд штата Висконсин, требуя признать недействительными более 221 тыс бюллетеней.
Также он добивается, чтобы губернатор штата Тони Эверс отозвал документы, подтверждающие победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате.
В иске отмечается, что сотрудники на местах якобы сами заполняли недостающую адресную информацию на сертификационных конвертах с бюллетенями. Кроме того, по данным штаба Трампа 28 тыс. 395 открепительных удостоверений были выданы без предъявления избирателями удостоверений личности.
Голосование в США состоялось 3 ноября. Администрация Трампа уже начала процесс передачи власти Байдену, несмотря на несогласие действующего президента
Комментарии читателей Оставить комментарий
"выборы" в пендосии Фальсифицированы - это просто Факт.
мир пиндосятина задолбала своими супер-шоу. Была как всегда лживая, подлая и агрессивная, так ею и осталась. Ничего не меняется ни с каким презиком.
Покойнички проголосовали за старого коррупционера.
не то что памфиловцы.
Это не мошенничество, это просто ловкость рук....