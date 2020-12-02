Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

Министерство юстиции США пока не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление генпрокурора страны Уильяма Барра.

Прокуроры и ФБР продолжают проверять жалобы и информацию, поступившие в отношении случаев возможного мошенничества на выборах

Министерство юстиции США пока не выявило таких случаев мошенничества с голосами на выборах президента, которые могли бы радикально изменить результаты голосования, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление генпрокурора страны Уильяма Барра.

По его словам, прокуроры и сотрудники ФБР продолжают проверять жалобы и информацию, поступившие в отношении случаев возможного мошенничества на выборах.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп подал иск в Верховный суд штата Висконсин, требуя признать недействительными более 221 тыс бюллетеней. 

Также он добивается, чтобы губернатор штата Тони Эверс отозвал документы, подтверждающие победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате.

В иске отмечается, что сотрудники на местах якобы сами заполняли недостающую адресную информацию на сертификационных конвертах с бюллетенями. Кроме того, по данным штаба Трампа 28 тыс. 395 открепительных удостоверений были выданы без предъявления избирателями удостоверений личности.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Администрация Трампа уже начала процесс передачи власти Байдену, несмотря на несогласие действующего президента

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.12.2020, 12:57
    Гость: Уже весь

    мир пиндосятина задолбала своими супер-шоу. Была как всегда лживая, подлая и агрессивная, так ею и осталась. Ничего не меняется ни с каким презиком.

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