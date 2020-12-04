Интерпол отказался разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка

10:41 4.12.2020

Интерпол не будет разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ), братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются в многомиллиардных хищениях у ПСБ.

По мнению полицейской организации, их уголовное преследование является политически мотивированным, сообщает «Коммерсантъ».

Решение об отказе в розыске было принято после рассмотрения комиссией жалобы адвокатов. По словам защиты, уголовное преследование их клиентов носит политический характер, и на этом основании юристы потребовали прекратить розыск экс-владельцев ПСБ.

В итоге комиссия согласилась с аргументами защитников и приняла решение удалить из информационной системы Интерпола данные о розыске.

Напомним, в России экс-владельцам ПСБ инкриминируются особо крупная растрата средств кредитного учреждения и их дальнейшая легализация. По данным следственных органов, общий ущерб составил более 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, накануне краха из банка было похищено $575 млн и €22,4 млн.