Интерпол отказался разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка
Интерпол не будет разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ), братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются в многомиллиардных хищениях у ПСБ.
По мнению полицейской организации, их уголовное преследование является политически мотивированным, сообщает «Коммерсантъ».
Решение об отказе в розыске было принято после рассмотрения комиссией жалобы адвокатов. По словам защиты, уголовное преследование их клиентов носит политический характер, и на этом основании юристы потребовали прекратить розыск экс-владельцев ПСБ.
В итоге комиссия согласилась с аргументами защитников и приняла решение удалить из информационной системы Интерпола данные о розыске.
Напомним, в России экс-владельцам ПСБ инкриминируются особо крупная растрата средств кредитного учреждения и их дальнейшая легализация. По данным следственных органов, общий ущерб составил более 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, накануне краха из банка было похищено $575 млн и €22,4 млн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
interpol нужен не для того что бы защищать интересы рф, а что бы защищать интересы Кагала в рф..
никаких Причин для членства в этом гестапо Кагала у рф Нет.
это еще и стоит немалых денег.
И обслуживающая их интересы...
Заметьте, сколько таких экс-банкиров за границей отсиживается с непосильно нажитым. И никто их не разыскивает. т.к. все обвинения против них "политически мотивированны". А вся "мотивация" состоит в том, что уворованные деньги на счетах в иностранные банки вложены или в зарубежную недвижимость. Но разве это проблемы Запада. Нет. Это их радость, т.к. эти средства работают на их экономику. Так интересы банальных воров из России совпадают с интересами тех, кто их пригрел. С Темзы выдачи нет. И никого там не интересует происхождение этих денег. У меня только один вопрос. А на кой черт нам тогда Интерпол, если от него розыска преступников не дождешься ? А заодно у меня вопросы к нашим силовикам. А как эти субчики за границей оказались ? Почему на наших нарах не сидят ? Может оттого, что откупные кому-то дали ?
Одно другому не противоречит: и политические активисты могут совершать уголовные преступления, и должны нести за свою уголовщину ответственность, независимо от их политических амбиций. И правосудие (в данном случае, Интерпол) обязано не политиканством заниматься - поддержкой политиканов - , а защищать законы признанных ими суверенных государств. Непризнание законной судебной власти другого государства по политическим мотивам было в 19-м веке обычной практикой колониальных европейских держав в отношениях со странами - колониями и зависимыми. Фактически, это равносильно их праву "экстерриториальности", т.е. превосходства над зависимой страной. Отвечать на подобную дискриминацию нужно ответной дискриминацией, или даже жестче. К примеру, Япония в 19-м веке тоже попала под западную дискриминацию от Европы и США, а отменили её полностью только когда увидели военную победу Японии в 1895 г. над Китаем, а потом в 1904-05 гг. над Россией. Думаю, мы как Победитель во Второй мировой и член Совбеза ООН должны отвечать твердо. К примеру, в отношении любого государства, на территории которого укрывают наших уголовных преступников, мы введем дискриминационные меры - от ограничений для посольства (запрет поднимать флаг, ограничения на выход за пределы территории посольства и т.п.) до выдворения их посла "для получения консультаций у себя дома"...
Полицаи такие полицаи. Им не преступников ловить, а концлагеря охранять. Зачем их вообще спрашивают? Нужно Петрова с Бошировым посылать, а не с неадекватами общаться.