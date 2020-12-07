Лукашенко: безработный — «это не просто протестун, а будущий преступник»

19:55 7.12.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по экономике поручил местным органам власти заняться вопросом трудоустройства безработных.

Чиновники должны «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», заявил Лукашенко. Он добавил, что нетрудоустроенный человек — «это не просто протестун на улице, это будущий преступник».

«[Неработающий человек] подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко распорядился создать «перечень тунеядцев, которые должны работать», и призвал привлечь для этого милицию.

С 2015 года в Белоруссии действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который в СМИ получил название «сбор с тунеядцев», напоминает РБК. Он предусматривал налог в размере 20 базовых величин (около $300 по курсу на тот момент) для тех, кто более полугода не платил налоги.

После принятия декрета в Белоруссии прошли акции протеста. В январе 2018-го эти платежи для неработающих слоев населения были отменены, но граждане, «не занятые в экономике», лишились ряда субсидий. Они обязаны оплачивать горячую воду, газ и теплоснабжение по полноценным тарифам, без льгот.