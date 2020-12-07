Лукашенко: безработный — «это не просто протестун, а будущий преступник»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по экономике поручил местным органам власти заняться вопросом трудоустройства безработных.
Чиновники должны «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», заявил Лукашенко. Он добавил, что нетрудоустроенный человек — «это не просто протестун на улице, это будущий преступник».
«[Неработающий человек] подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах не столь отдаленных», — добавил белорусский лидер.
Лукашенко распорядился создать «перечень тунеядцев, которые должны работать», и призвал привлечь для этого милицию.
С 2015 года в Белоруссии действовал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», который в СМИ получил название «сбор с тунеядцев», напоминает РБК. Он предусматривал налог в размере 20 базовых величин (около $300 по курсу на тот момент) для тех, кто более полугода не платил налоги.
После принятия декрета в Белоруссии прошли акции протеста. В январе 2018-го эти платежи для неработающих слоев населения были отменены, но граждане, «не занятые в экономике», лишились ряда субсидий. Они обязаны оплачивать горячую воду, газ и теплоснабжение по полноценным тарифам, без льгот.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Болтун хренов, а ты как думаешь, что эти паразиты имеют право жить за счет других? Те . которые работают? В Украине ,по словам А.Мороза, в реальном деле - экономике, услугах, деятельности занято едва ли 3 млн. чел. С них олигархам и их гигантской обслуге и клиентеле, всяким путаная, клоунам, бюрократам - дай, так и еще и всякой ... тоже? Если батька "искажает естественные политические процессы в республике(!)", то ты - дебил! "Техгология" современная...
Оооо! Коммунизм! наконец то!
Молодца ...батька .
Несгибаемый .."Дон Кихот"
Завхоз хренов, он решил, что может заменить жителям республики их собственную жизнь свободу волю на придуманную трудовую повинность ради того, чтобы батька продолжал искажать естественные политические процессы в республике(полис - это город по гречески, политика организация жизни свободных горожан)на тягло и мешок цыбули...село в республике, где ориентировались на биткоин и современные техгологии.
В РБ нет безработицы. Есть постоянные новые вакансии почти на всех предприятиях. В РБ люди если не работают, то это по причине того, что не хотят, а не потому, что нет работы.