Франция намерена построить атомный авианосец за 7 млрд евро

22:37 8.12.2020

Франция намерена к 2038 году построить новейший авианосец с ядерной силовой установкой.

Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, пишет Associated Press.

Предположительно, новый корабль придет на смену действующему авианосцу «Шарль де Голль» и простоит на вооружении до 2080 года. Стоимость проекта составит около 7 млрд евро.

Из характеристик нового авианосца сейчас известно, что его вес составит порядка 70 000 тонн, а длина - около 300 метров. Корабль оборудуют американскими электромагнитными катапультами для запуска самолетов.

По мнению одного из советников Макрона, обладание подобным авианосцем позволит Франции проецировать свое влияние в глобальном масштабе.