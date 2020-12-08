Франция намерена построить атомный авианосец за 7 млрд евро
Франция намерена к 2038 году построить новейший авианосец с ядерной силовой установкой.
Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон, пишет Associated Press.
Предположительно, новый корабль придет на смену действующему авианосцу «Шарль де Голль» и простоит на вооружении до 2080 года. Стоимость проекта составит около 7 млрд евро.
Из характеристик нового авианосца сейчас известно, что его вес составит порядка 70 000 тонн, а длина - около 300 метров. Корабль оборудуют американскими электромагнитными катапультами для запуска самолетов.
По мнению одного из советников Макрона, обладание подобным авианосцем позволит Франции проецировать свое влияние в глобальном масштабе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уже в 2020 году промышленность Ирана превзошла промышленность Британии и Франции, а они всё пытаются корыта строить!
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Не надоело строить из себя клоуна? Позорище зомбированное.
Государств против которых Франция может применить авианосец предостаточно на африканоском континенте - предмете давнего колониального интереса Франции, в Юго-восточной Азии. Также не исключено применение в Южной Америке. Береговые противокарабельные системы (если они есть) не гарантируют защиту от авианосца в случае если нападающая сторона имеет превосходство в средствах уничтожения этих систем.
чего же тогда ты и твои коллеги радовались как дети когда плавающая и коптящая до небес российская керосинка-забыл название-сплавало до Сирии и обратно И на этом его великий поход закончился Если денег нет на современный корабль то не завидуй другим И еще-скажи пожалуйста сколько и когда было роздано денег российским пенсионерам и детям Очень хочется порадоваться за них
"Березина"?
новую Крымскую войну.