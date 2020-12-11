В Азербайджане отменили военное положение

11:46 11.12.2020

Парламент Азербайджана (Милли меджлис) 11 декабря принял постановление об отмене действующего в стране режима военного положения с 12 декабря, сообщает РИА Новости.

Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Также в ряде городов и районов страны был введен комендантский час.

"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики от 7 декабря 2020 года № 1201 «Об отмене военного положения». Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания", ― говорится в сообщении парламента.

Таким образом, военное положение на территории Азербайджана прекратит свое действие в 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск).