В Азербайджане отменили военное положение
Парламент Азербайджана (Милли меджлис) 11 декабря принял постановление об отмене действующего в стране режима военного положения с 12 декабря, сообщает РИА Новости.
Режим военного положения в Азербайджане действовал с 28 сентября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Также в ряде городов и районов страны был введен комендантский час.
"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики от 7 декабря 2020 года № 1201 «Об отмене военного положения». Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания", ― говорится в сообщении парламента.
Таким образом, военное положение на территории Азербайджана прекратит свое действие в 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно пора отменять. Надрали кое-что армянам, пора и к нормальной жизни возвращаться.
еще не объединили свои страны?