Тихановская назвала вещи своими именами: Европа отдала Беларусь Путину

«Народный лидер Беларуси» Светлана Тихановская набросилась на лидеров Европы за то, что те только на словах поддерживают белорусскую оппозицию, а на деле не предпринимают ничего, чтобы свергнуть «режим Лукашенко»

Устами своей протеже Тихановской возмущение нерешительностью «больших союзников» высказывает руководство Литвы. Европа и впрямь не хочет по-настоящему ввязываться в борьбу за Беларусь и прямо дает понять: эта страна — сфера влияния России.

«Мы делаем все возможное, чтобы привлечь к себе внимание всего мира. Но многие чувствуют себя очень разочарованными и расстроенными. Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают; они не могли стоять в стороне. Теперь я вижу, что, хотя они выражали свою озабоченность — свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать», — рассказала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская американскому журналу New Yorker.

По мнению «единственного легитимного представителя белорусского народа», европейцы слишком «медленно и сложно» идут к введению экономических санкций против «последней диктатуры Европы».

Самое плохое в поведение европейцев — это страх перед Кремлем, который парализует решимость «демократического сообщества» добиваться перемен в Беларуси.

«Европейские лидеры действуют осторожно, всегда оглядываясь на Россию», — сетует Тихановская и констатирует, что из-за такого поведения у сторонников перемен в Беларуси опускаются руки.

Бесполезно задаваться вопросом, зачем «Светка-президент» решила пойти на обострение и приступила к критике Меркель, Макрона и прочих. Хотя бы потому, что такой политической деятельницы, как Светлана Тихановская, не существует. Такой и не было никогда.

Была лишь жена белорусского блогера Сергея Тихановского, которая, когда супруга посадили, пошла в президенты вместо него с одной-единственной целью: отменить прошедшие выборы и провести новые, «честные».

«Политической программой» Светланы Тихановской было жарить мужу котлеты. Она так прямо и заявляла, и именно эта показная аполитичность импонировала многим белорусам, хотевшим перемен, но уставшим от старых политиков. Как от Лукашенко, так и от «вечных оппозиционеров».

Впрочем, и как личность Светлана Тихановская растворилась в публичном пространстве после переезда в Литву. Вместо нее появился политической проект литовской власти по имени «Светлана Тихановская». Устами Тихановской теперь говорят не белорусская оппозиция и уж тем более не белорусский народ, а МИД и администрация президента Литвы.

Это не Тихановская, а Литва от ее имени возмущается нерешительностью стран ЕС и откровенным нежеланием европейских политиков идти из-за Беларуси на новый конфликт с Россией.

Главные страны НАТО по обе стороны от Атлантики ведут себя в белорусском кризисе противоположно тому, как они вели себя в 2013–2014 годах в отношении Украины. Тогда взгляд Литвы и ее восточноевропейских единомышленников на ассоциацию Украины с ЕС как «геополитическую игру» по отрыву Украины от России любой ценой возобладал по всему Западу.

К Вильнюсскому саммиту «Восточное партнерство», который Литва организовывала как страна — председатель ЕС, азарт «геополитической игры» охватил всю «старушку Европу». Ради этого плюнули на все свои ценности и отказались от любых требований к Виктору Януковичу, лишь бы тот подписал Соглашение об ассоциации. Затем ради этого поддержали Майдан. Затем — вооруженный переворот и появление в украинской власти неонацистов.

Последствия того геополитического азарта европейский континент не может разгрести по сей день. Конца и краю конфликту в Донбассе и деградации Украины в целом не видно. Следовательно, не видать конца и головной боли чиновников ЕС и европейских политиков от этого «европейского выбора».

Поэтому на пике «беломайдана» лидеры Европы реагировали на разговоры о повторении украинской «истории успеха» в Беларуси не иначе как с ужасом. «Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине», — сказал в августе о кризисе в Беларуси президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Сказал так, будто на Украине что-то плохое произошло! Будто там не победили правильная сторона истории, демократия и европейские ценности. Вместо призыва к белорусам «свергать диктатора» президент Франции выступил за «демократический переходный период» и обмолвился, что такого же мнения о Беларуси придерживается президент России Владимир Путин.

В ноябре 2013 года европейцы в Вильнюсе увлеченно отрывали Украину от России и с высокомерным презрением отказывались даже обсуждать возможность проведения трехсторонних консультаций Москвы, Киева и Брюсселя по параметрам ассоциации Украины с ЕС.

В августе 2020 года европейские лидеры, минуя Минск и Лукашенко, звонили обсуждать Беларусь — Путину в Кремль. И с несвойственной им прямотой поясняли, почему они так поступают. «ЕС не собирается превращать Беларусь во вторую Украину. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии», — говорил в судьбоносном августе глава Службы внешних связей ЕС Жозеп Боррель.

Такой подход к проблеме высшего бюрократа Евросоюза является плевком в картину мира Восточной Европы, которую в своей внешней политике воплощает как раз Литва. Для местной национал-романтической традиции достижение свободы и демократии как раз и состоит в выборе Европы против России. Любая демократическая революция по определению должна носить антироссийский характер и быть направленной против «Империи».

Поэтому для стандартного литовского деятеля звонки западных президентов и премьеров в Кремль для обсуждения ситуации в Беларуси — предательство и белорусской демократии, и Литвы.

Сейчас Литва, по сути, взывает к Западу устами своей протеже: вы что, не хотите драться с Россией за Беларусь? Трусы — вы отказались от продвижения демократии, и сдаете земли Великого княжества Литовского Путину!

Отказался ли Запад от Беларуси и «сдал» ли ее Путину — тема отдельной статьи.

Что Запад точно отказался делать, так это обращать внимание на истеричный голос Литвы в отношениях с Россией по поводу Беларуси и других государств «Восточного партнерства».

Хотя бы в этом отношении украинский урок был усвоен.