США обвинили Россию в испытаниях антиспутниковой ракеты

21:58 16.12.2020

На сайте Космического командования Министерства обороны США появилось сообщение, в котором говорится о проведенных Россией испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). При этом не уточняется, когда именно проводились эти испытания.

«Эти действия противоречат дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе», - указывается в заявлении.

«Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США в качестве основного ответвления вооруженных сил США, которое предоставляет <...> возможности боевых действий в космическом пространстве, не могло быть более своевременным», - считает генерал Джеймс Дикинсон (командующий Космическим командованием США).

Согласно опубликованной информации, Россия испытала два типа космического оружия - систему DA-ASAT, которая способна уничтожить спутники на низкой околоземной орбите и орбитальную противоспутниковую систему космического оружия, которая продемонстрировала кинетическое оружие на орбите в 2017 и 2020 годах.

«Если это оружие будет испытано на реальном спутнике или будет использоваться в оперативных целях, оно вызовет образование большого объема обломков, которые могут поставить под угрозу коммерческие спутники и необратимо загрязнить космическое пространство», - отметил Дикинсон.