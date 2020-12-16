США обвинили Россию в испытаниях антиспутниковой ракеты

На сайте Космического командования Министерства обороны США появилось сообщение, в котором говорится о проведенных Россией испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). При этом не уточняется, когда именно проводились эти испытания.

«Эти действия противоречат дипломатической и публичной позиции России против размещения оружия в космосе», - указывается в заявлении.

«Постоянные испытания этих систем Россией демонстрируют, что угрозы космическим системам США и их союзников быстро растут. Создание Космического командования США в качестве единого боевого командования страны в космосе и Космических сил США в качестве основного ответвления вооруженных сил США, которое предоставляет <...> возможности боевых действий в космическом пространстве, не могло быть более своевременным», - считает генерал Джеймс Дикинсон (командующий Космическим командованием США).

Согласно опубликованной информации, Россия испытала два типа космического оружия - систему DA-ASAT, которая способна уничтожить спутники на низкой околоземной орбите и орбитальную противоспутниковую систему космического оружия, которая продемонстрировала кинетическое оружие на орбите в 2017 и 2020 годах.

«Если это оружие будет испытано на реальном спутнике или будет использоваться в оперативных целях, оно вызовет образование большого объема обломков, которые могут поставить под угрозу коммерческие спутники и необратимо загрязнить космическое пространство», - отметил Дикинсон.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2020, 00:26
    Гость: Евсей

    Что-то США не догоняют. Это испытана система против орбитальных аппаратов вокруг Луны. США собрались начать предпринимательскую деятельность на Луне, а раньше они делали захват территории, например золотоносной, установкой столбиков и прочей разметкой. Поэтому президент Путин и председатель Си договорились американцев на Луну не пускать. Посему КНР взяли пробы грунта, а Россия испытывает создаваемую систему для защиты Луны от Пендостана. И это правильно.

  2. 17.12.2020, 00:20
    Гость: Правильно!

    Продажников и предателей Русского Мира к ногтю, а Штаты ликвидировать, как осиное гнездо фашизма и нацизма!

  3. 17.12.2020, 00:15
    Гость: Иван

    Американцы возмущены,американцы озабочены,американцы требуют послушания американцы требуют прекратить изгалятся над их ущербностью.Но не задают себе ни одного раза вопроса,то,что делают американцы во всём мире,убивая граждан других стран,дронами,сметая страны и государства с лица земли,за то,что они не хотят их "демократических"ценностей,они накладывают санкции,занимаясь политическим и экономическим террором и вот им раз за разом прилетают ответки,туткоммунистический лозунг"верной дорогой идёте товарищи"верен как никогда!

  4. 16.12.2020, 23:03
    Гость: США обвинили Россию в испытаниях антиспутниковой ракеты

    "верной дорогой идете товарищи"
    надпись с известного плаката времен любимого мною СССР и как актуальна в любом случаее когда со стороны "запада" доносится поросячий визг в сторону России.
    Немо

  5. 16.12.2020, 22:13
    Гость: Давно пора

    Давно пора Штатам конфисковать имущество российских руководителей в западных банках. Они сразу станут шелковыми.

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