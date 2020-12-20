Страны ЕС отменяют авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

19:50 20.12.2020

Страны Европы приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса, обнаруженного в королевстве.

О прекращении авиасообщения уже объявили Нидерланды (до 1 января), Австрия и Италия, а Бельгия на сутки закрыла границу с королевством, сообщает «Коммерсант».

«Великобритания выпустила оповещение о новой форме ковида, которая стала результатом мутации вируса. Как правительство мы должны защищать итальянцев, и по этой причине, предупредив британское правительство, мы с Министерством здравоохранения готовимся подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией. Наш приоритет — защита Италии и наших граждан»,— написал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо Ди Майо в Facebook.

Также рассматривает возможность прекратить авиасообщение с Британией правительство Германии и Литвы, авиа- и железнодорожное сообщение — власти Франции и Израиля.

В то же время в России вопрос о прекращении авиасообщения с Британией не принят, он находится на контроле. Если будут приняты какие-то решения, об этом будет объявлено дополнительно, сообщили ТАСС в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

О том, что в стране выявлен более заразный генетический вариант коронавируса, премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил накануне. По предварительным данным, новый тип коронавируса на 70% более заразный. В Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря ужесточают меры борьбы с коронавирусом, в связи с чем из-за угрозы изоляции тысячи британцев в субботу вечером спешно покидали Лондон, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы.