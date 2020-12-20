Страны ЕС отменяют авиасообщение с Британией из-за мутации коронавируса

Страны Европы приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса, обнаруженного в королевстве. 

О прекращении авиасообщения уже объявили Нидерланды (до 1 января), Австрия и Италия, а Бельгия на сутки закрыла границу с королевством, сообщает «Коммерсант»

«Великобритания выпустила оповещение о новой форме ковида, которая стала результатом мутации вируса. Как правительство мы должны защищать итальянцев, и по этой причине, предупредив британское правительство, мы с Министерством здравоохранения готовимся подписать распоряжение о приостановке авиасообщения с Великобританией. Наш приоритет — защита Италии и наших граждан»,— написал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо Ди Майо в Facebook.

Также рассматривает возможность прекратить авиасообщение с Британией правительство Германии и Литвы, авиа- и железнодорожное сообщение — власти Франции и Израиля.

В то же время в России вопрос о прекращении авиасообщения с Британией не принят, он находится на контроле. Если будут приняты какие-то решения, об этом будет объявлено дополнительно, сообщили ТАСС в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

О том, что в стране выявлен более заразный генетический вариант коронавируса, премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил накануне. По предварительным данным, новый тип коронавируса  на 70% более заразный. В Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря ужесточают меры борьбы с коронавирусом, в связи с чем из-за угрозы изоляции тысячи британцев в субботу вечером спешно покидали Лондон, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы.

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 03:23
    Гость: Петя

    Мутная история. Что такое "на 70% более заразный"?
    Заразность составила 1.7 от предыдущей.
    Какая точность измерения этого параметра? Можно ли различить 1.5 и 1.7?
    И что такое заразность? Стали больше болеть? Но, может наслушались агитаторов, бросили маски на землю и пошли вместе выпить?

    Скорее отмазка, чтобы прекратить авиасообщение с Англией.
    Да и кому нужна эта ржавая бензоколонка, откачавшая всю нефть в Северном море?

  2. 21.12.2020, 01:00
    Гость: Евсей

    Надо бы гадящим англосаксам биться в истерике и вопить, что это все тайно завезенный Россией и распыленный Новичок. Однако то ли в панике, то ли отупели. Образцы демократии, светочи морали, носители совести. Никак настигли следствия от "опиумных" войн? От массовых убийств индусов, буров, негров? Дослужились Сатане? Вполне похоже на суд Божий.

  4. 20.12.2020, 20:24
    Гость: Да

    В Бельгии самая большая смертность в Европе, понятна их осторожность.

    А мы-то что тянем? Некому позвонить начальству??

  5. 20.12.2020, 20:23
    Гость: gvozd

    все как Ожидалось..
    в лондоне проходили массовые демонстрации против Аферы Говида, которые осбенно жестоко разгонялись полицией (той же что перед неграми на коленях стоит).
    в британии стартовала кампания по вакцинации, которая встретила упорное сопротивление у людей и самое главное у врачей - это несмотря на то что им Платят за каждого уколотого. в первый же день два человека едва копыта не отбросили - афилактический шок после вакцинации, никогда не было аллергии.
    правительство британии тихой сапой приняло законы о привлечении Армии к проведению Принудительной вакцинации.
    так что "новя мутация" ожидалась..

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