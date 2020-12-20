Жители Лондона массово покидают город после ужесточения ограничений

Тысячи британцев в субботу вечером покинули Лондон после решения британского премьера Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы. 

Люди, которые направились в свои загородные дома или к родственникам за пределы зон, где введен четвертый, высший уровень изоляции, заполонили все вокзалы британской столицы. Они стремились выехать из города до начала "драконовских мер" в полночь субботы, пишет РГ. ​​

Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем.

В СМИ появились кадры большой толпы, стоящей в очереди на переполненной платформе лондонского вокзала Сент-Панкрас, чтобы сесть на последний поезд до Лидса до того, как в полночь были введены ограничения.

19 декабря Борис Джонсон провел экстренную пресс-конференцию, на которой он перевел ряд округов, в том числе Лондон и большую часть юго-восточной Англии, на высший "четвертый уровень". Джонсон объяснил эти меры появлением в британской столице новой, гораздо опасной мутации коронавируса, который распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм.

По распоряжению Даунинг-стрит, граждане должны оставаться в своих домашних хозяйствах на Рождество, хотя всего несколько дней назад Джонсон настаивал на том, чтобы пятидневные праздничные каникулы не омрачались ограничениями.

Эти меры подразумевают закрытие второстепенных магазинов и ограничения на поездки внутри страны и за границу. Изоляция затронет не менее 16,4 миллионов британцев. 

Заявление премьер-министра разрушило планы миллионов семей, которые собирались в ближайшие дни отправиться в традиционный рождественский отпуск, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, забронировали поездки, купили подарки и еду для встреч. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2020, 21:30
    Гость: Андрей

    "Урбанизация - это продукт капитализма." - и почему же тогда рзивитие городов в ссср Насаждалось Силой за счет уничтожения деревни? ========== 100 000 000 миллионов крестьян лично Съел Сталиин.

    именно Социалисты делали упор на развитие городов, а крестьян и деревню традиционно рассматривали как опсность и врагов своей сатанинской идеологии. ============ Поэтому ещё 100 000 000 крестьян съел Берия.

  3. 20.12.2020, 20:12
    Гость: gvozd

    кое что верно, но как только вы скатились к коммуняцкой пропаганде - все вкось..
    вопервых.
    "Урбанизация - это продукт капитализма." - и почему же тогда рзивитие городов в ссср Насаждалось Силой за счет уничтожения деревни?
    вовторых.
    именно Социалисты делали упор на развитие городов, а крестьян и деревню традиционно рассматривали как опсность и врагов своей сатанинской идеологии.
    все как всегд с коммуняками, внимтельно выслушай и сделай все наоборот..

  4. 20.12.2020, 19:45
    Гость: stalker

    Такие страны как Италия, Германия, Франция уже сообщили о прекращении авиасообщения с Великобританией. На очереди иные страны ЕС. А наше государство чего-то ждет. Наверное пока новую заразу к нам не завезут.

  5. 20.12.2020, 19:06
    Гость: Гость

    Я так смотрю, такими темпами скоро все города просто опустеют. А что - работы все равно не будет, плюс к тому же куча ограничений - сидишь как в клетке. В деревне хотя бы можно спокойно выйти и погулять плюс к тому же огород есть - уже хотя бы с голода не помрешь. А что - я вполне серьёзно. Урбанизация - это продукт капитализма. А поскольку капитализм закончился, и мы все дружно возвращаемся в Средние века. Ну а тогда никакого капитализма ещё не было, а при феодализме как раз и жили в деревнях. Нет, ну какая-то часть людей в городах все же останется, но это в основном "знать" и "мастера". Остальным же здесь попросту будет не прокормиться - в деревне хотя бы картошка есть. Вообщем мы переходим на совершенно другой уровень организации общества. Говоря проще - что-то мне не нравится здешний режим - сдается мне мы на кануне большого шухера...

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