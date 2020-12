Жители Лондона массово покидают город после ужесточения ограничений

Тысячи британцев в субботу вечером покинули Лондон после решения британского премьера Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы.

Люди, которые направились в свои загородные дома или к родственникам за пределы зон, где введен четвертый, высший уровень изоляции, заполонили все вокзалы британской столицы. Они стремились выехать из города до начала "драконовских мер" в полночь субботы, пишет РГ. ​​

Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем.

В СМИ появились кадры большой толпы, стоящей в очереди на переполненной платформе лондонского вокзала Сент-Панкрас, чтобы сесть на последний поезд до Лидса до того, как в полночь были введены ограничения.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC

— Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020