Жители Лондона массово покидают город после ужесточения ограничений
Тысячи британцев в субботу вечером покинули Лондон после решения британского премьера Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы.
Люди, которые направились в свои загородные дома или к родственникам за пределы зон, где введен четвертый, высший уровень изоляции, заполонили все вокзалы британской столицы. Они стремились выехать из города до начала "драконовских мер" в полночь субботы, пишет РГ.
Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем.
В СМИ появились кадры большой толпы, стоящей в очереди на переполненной платформе лондонского вокзала Сент-Панкрас, чтобы сесть на последний поезд до Лидса до того, как в полночь были введены ограничения.
Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC
— Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020
19 декабря Борис Джонсон провел экстренную пресс-конференцию, на которой он перевел ряд округов, в том числе Лондон и большую часть юго-восточной Англии, на высший "четвертый уровень". Джонсон объяснил эти меры появлением в британской столице новой, гораздо опасной мутации коронавируса, который распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм.
По распоряжению Даунинг-стрит, граждане должны оставаться в своих домашних хозяйствах на Рождество, хотя всего несколько дней назад Джонсон настаивал на том, чтобы пятидневные праздничные каникулы не омрачались ограничениями.
Эти меры подразумевают закрытие второстепенных магазинов и ограничения на поездки внутри страны и за границу. Изоляция затронет не менее 16,4 миллионов британцев.
Заявление премьер-министра разрушило планы миллионов семей, которые собирались в ближайшие дни отправиться в традиционный рождественский отпуск, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, забронировали поездки, купили подарки и еду для встреч.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Урбанизация - это продукт капитализма." - и почему же тогда рзивитие городов в ссср Насаждалось Силой за счет уничтожения деревни? ========== 100 000 000 миллионов крестьян лично Съел Сталиин.
именно Социалисты делали упор на развитие городов, а крестьян и деревню традиционно рассматривали как опсность и врагов своей сатанинской идеологии. ============ Поэтому ещё 100 000 000 крестьян съел Берия.
Надеятся там всёже гульнуть,бабло потратили на заказ
кое что верно, но как только вы скатились к коммуняцкой пропаганде - все вкось..
вопервых.
"Урбанизация - это продукт капитализма." - и почему же тогда рзивитие городов в ссср Насаждалось Силой за счет уничтожения деревни?
вовторых.
именно Социалисты делали упор на развитие городов, а крестьян и деревню традиционно рассматривали как опсность и врагов своей сатанинской идеологии.
все как всегд с коммуняками, внимтельно выслушай и сделай все наоборот..
Такие страны как Италия, Германия, Франция уже сообщили о прекращении авиасообщения с Великобританией. На очереди иные страны ЕС. А наше государство чего-то ждет. Наверное пока новую заразу к нам не завезут.
Я так смотрю, такими темпами скоро все города просто опустеют. А что - работы все равно не будет, плюс к тому же куча ограничений - сидишь как в клетке. В деревне хотя бы можно спокойно выйти и погулять плюс к тому же огород есть - уже хотя бы с голода не помрешь. А что - я вполне серьёзно. Урбанизация - это продукт капитализма. А поскольку капитализм закончился, и мы все дружно возвращаемся в Средние века. Ну а тогда никакого капитализма ещё не было, а при феодализме как раз и жили в деревнях. Нет, ну какая-то часть людей в городах все же останется, но это в основном "знать" и "мастера". Остальным же здесь попросту будет не прокормиться - в деревне хотя бы картошка есть. Вообщем мы переходим на совершенно другой уровень организации общества. Говоря проще - что-то мне не нравится здешний режим - сдается мне мы на кануне большого шухера...