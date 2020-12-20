Жители Лондона массово покидают город после ужесточения ограничений

17:29 20.12.2020

Тысячи британцев в субботу вечером покинули Лондон после решения британского премьера Джонсона об изоляции, спровоцировав панику на вокзалах и пробки на автомагистралях на выезде из столицы.

Люди, которые направились в свои загородные дома или к родственникам за пределы зон, где введен четвертый, высший уровень изоляции, заполонили все вокзалы британской столицы. Они стремились выехать из города до начала "драконовских мер" в полночь субботы, пишет РГ. ​​

Наиболее популярными направлениями были Ливерпуль и Ноттингем.

В СМИ появились кадры большой толпы, стоящей в очереди на переполненной платформе лондонского вокзала Сент-Панкрас, чтобы сесть на последний поезд до Лидса до того, как в полночь были введены ограничения.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC — Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020

19 декабря Борис Джонсон провел экстренную пресс-конференцию, на которой он перевел ряд округов, в том числе Лондон и большую часть юго-восточной Англии, на высший "четвертый уровень". Джонсон объяснил эти меры появлением в британской столице новой, гораздо опасной мутации коронавируса, который распространяется на 70 процентов быстрее, чем исходный штамм.

По распоряжению Даунинг-стрит, граждане должны оставаться в своих домашних хозяйствах на Рождество, хотя всего несколько дней назад Джонсон настаивал на том, чтобы пятидневные праздничные каникулы не омрачались ограничениями.

Эти меры подразумевают закрытие второстепенных магазинов и ограничения на поездки внутри страны и за границу. Изоляция затронет не менее 16,4 миллионов британцев.

Заявление премьер-министра разрушило планы миллионов семей, которые собирались в ближайшие дни отправиться в традиционный рождественский отпуск, чтобы увидеться с друзьями и родственниками, забронировали поездки, купили подарки и еду для встреч.