В Белоруссии создали единую базу участников акций протеста

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии создало единую базу данных участников протестных акций и оппозиционных сообществ.

Как пишет портал Tut.by, в систему будут загружаться данные о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы и увлечениях человека. В базу будут включать участников и организаторов оппозиционных акций, пользователей чатов и администраторов Telegram-каналов, чьей контент противоречит позиции государства.

Отмечается, что система будет автоматически собирать статистические данные о протестующих и формировать соответствующие отчеты. 

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», общее число задержанных в республике с начала акций протеста 9 августа превысило 30 тысяч. В ноября силовики задержали более четырех тысяч человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.12.2020, 19:21
    Гость: шуруп

    Вы уж, пожалуйста, объясните нам, каким образом занесение правонарушителей в базу данных является нарушением прав и свобод.
    Т.е. ведение базы данных правонарушителей МВД России тоже есть нарушение прав и свобод российских граждан?

  4. 21.12.2020, 18:53
    Гость: вспомнилось

    В бывшем СССР еще в 60-е и нач. 70-х КПСС обладала достаточным авторитетом, чтобы поднять, например, смену на крупном заводе, вооружить обрезками труб и арматуры и повести на беснующуюся толпу(из опыта). ВВ и делать ничего не надо было, кроме ограждения. В последующие годы стало по иному, партия окончательно переродилась, утратила свойства боевой организации. В Украине очевидно было в 2004-5, что регионалы не идут к трудящимся, боятся их, тогда, как их противники активно "просвещали" и организовывали всякую деклассированную шваль.Тех же студентов заочных и очных факов, безработных, проводили с ними тренинги где-то под Киевом или еще где. Смотришь- приехали, да так бойко чешут:цивилизация, европейский выбор, ценности, прости Господи. Кучу негатива на того же Януковича - и кругом, устная пропаганда, организация. Правда, я своим знакомым говорил - вас используют и распустят. А они себя в кабинетах видели при том, что ...Господи. То же в 13-14м. "Свидомые" натренированные, затем вооружены, а эти тащут в Киев пенсионеров и выпендриваются перед ними в каком-то парке. Понятно, когда жареным запахло, эти несчастные люди, как могли, домой добирались, опплеванные и избитые, а иногда и убитые( те же крымчане). Ага: госмашина Белоруссии, конечно, не украинская, насквозь прогнившая, но к организации масс пока не способна. Такие протесты не МВД надо нейтрализовывать, а трудящимся в касках с обрезками труб. А МВД с наганами быть наготове.

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