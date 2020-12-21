В Белоруссии создали единую базу участников акций протеста

16:05 21.12.2020

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии создало единую базу данных участников протестных акций и оппозиционных сообществ.

Как пишет портал Tut.by, в систему будут загружаться данные о поле, возрасте, регионе проживания, месте работы или учебы и увлечениях человека. В базу будут включать участников и организаторов оппозиционных акций, пользователей чатов и администраторов Telegram-каналов, чьей контент противоречит позиции государства.

Отмечается, что система будет автоматически собирать статистические данные о протестующих и формировать соответствующие отчеты.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», общее число задержанных в республике с начала акций протеста 9 августа превысило 30 тысяч. В ноября силовики задержали более четырех тысяч человек.