Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19

09:40 22.12.2020

Ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку

Избранный президент США Джо Байден публично сделал себе первую вакцинацию от коронавируса COVID-19. Данное событие транслировали ряд американских телеканалов, таких как CNN и MSNBC.

Отмечается, что вместе с Байденом прививку сделала и его супруга Джилл. Для вакцинации был использован препарат производства компании Pfizer.

Ранее вакцинацию от COVID-19 сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, заявил, что пока прививаться не будет.

Американские СМИ отметили, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.

Массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США на минувшей неделе. Кроме того, в минувший понедельник в США началась вакцинация препаратом компании Moderna.