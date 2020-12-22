Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19

Ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку

Избранный президент США Джо Байден публично сделал себе первую вакцинацию от коронавируса COVID-19. Данное событие транслировали ряд американских телеканалов, таких как CNN и MSNBC.

Отмечается, что вместе с Байденом прививку сделала и его супруга Джилл. Для вакцинации был использован препарат производства компании Pfizer.

Ранее вакцинацию от COVID-19 сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. 

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, заявил, что пока прививаться не будет.

Американские СМИ отметили, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.

Массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США на минувшей неделе. Кроме того, в минувший понедельник в США началась вакцинация препаратом компании Moderna.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.12.2020, 14:17
    Гость: gvozd

    скорей всего фейк.
    они уже Попались с этими видеофейками.
    в техасе средства массовой Лжи с радостью впихивали фейк о том как сотрудник госпиталя укололся чудо-вакцинкой и не отбросил коньки как это сделали уже шестеро..
    все делалось в прямом эфире для пущей убедительности.
    но только Вруны не подумали что среди зрителей полно медиков которые Сразу ткнули пальцем в нарушение процедуры и на тот ужасный Факт что плунжер шприца Уже Был Опущен До "укола"..
    то есть шприц был Пустым и никакой "вакцинации" Не было.
    это Уже Признало руководство госпиталя - само по себе знаменательный и удивительный Факт.
    оставим на секунду сам Факт видео Фальсификации(не один уже).
    меня поразило прежде всего, что сотрудник больницы ни за какие коврижки не пошел на реальную "вакцинацию" и согласился только на пустой шприц... не смотря на то что был мексиканцем..
    я думаю, это говорит само за себя.

  3. 22.12.2020, 13:36
    Гость: Старый

    Бидон, не приходя в сознание, ширнулся коксом под видом отравы от "пфайзер". Теперь занесут его, как мебель, в Белый дом, а править будет Кобыла Харрис. Да здравствуют Соединенные Штаты Зимбабве!

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