Байдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19
Ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку
Избранный президент США Джо Байден публично сделал себе первую вакцинацию от коронавируса COVID-19. Данное событие транслировали ряд американских телеканалов, таких как CNN и MSNBC.
Отмечается, что вместе с Байденом прививку сделала и его супруга Джилл. Для вакцинации был использован препарат производства компании Pfizer.
Ранее вакцинацию от COVID-19 сделали вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен.
В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, заявил, что пока прививаться не будет.
Американские СМИ отметили, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.
Массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США на минувшей неделе. Кроме того, в минувший понедельник в США началась вакцинация препаратом компании Moderna.
Комментарии читателей Оставить комментарий
скорей всего фейк.
они уже Попались с этими видеофейками.
в техасе средства массовой Лжи с радостью впихивали фейк о том как сотрудник госпиталя укололся чудо-вакцинкой и не отбросил коньки как это сделали уже шестеро..
все делалось в прямом эфире для пущей убедительности.
но только Вруны не подумали что среди зрителей полно медиков которые Сразу ткнули пальцем в нарушение процедуры и на тот ужасный Факт что плунжер шприца Уже Был Опущен До "укола"..
то есть шприц был Пустым и никакой "вакцинации" Не было.
это Уже Признало руководство госпиталя - само по себе знаменательный и удивительный Факт.
оставим на секунду сам Факт видео Фальсификации(не один уже).
меня поразило прежде всего, что сотрудник больницы ни за какие коврижки не пошел на реальную "вакцинацию" и согласился только на пустой шприц... не смотря на то что был мексиканцем..
я думаю, это говорит само за себя.
Даже старый враль и пройдоха байден очень смеялсо этому приколу :))
Бидон, не приходя в сознание, ширнулся коксом под видом отравы от "пфайзер". Теперь занесут его, как мебель, в Белый дом, а править будет Кобыла Харрис. Да здравствуют Соединенные Штаты Зимбабве!
Это "шоу" и реклама,к вакцинации никакого отношения НЕИМЕЕТ!
"дедушка старый, ему все равно" (с)