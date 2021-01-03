В США назвали версию происхождения коронавируса

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной версию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.

«Появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория»,— приводит слова  Поттинджера «Коммерсант». По его словам, в результате ЧП вирус мог попасть за пределы секретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя. «Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком»,— добавил он.

Как пишет издание Daily Mail, это заявление Мэтью Поттинджер сделал во время Zoom-конференции, которая была связана с подготовкой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2021, 00:34
    Гость: Русский

    При этом Мэтью Поттинджер непрерывно потрясал пробиркой с шариками с пупырышками.

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