В США назвали версию происхождения коронавируса

23:33 3.01.2021

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер назвал наиболее вероятной версию, согласно которой причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.

«Появляется все больше свидетельств того, что наиболее вероятным источником вируса является лаборатория»,— приводит слова Поттинджера «Коммерсант». По его словам, в результате ЧП вирус мог попасть за пределы секретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя. «Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком»,— добавил он.

Как пишет издание Daily Mail, это заявление Мэтью Поттинджер сделал во время Zoom-конференции, которая была связана с подготовкой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии коронавируса.