Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем

Украинские медики назвали "враньем" заявление главного санитарного врача страны Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" по причине незавершенности третьей фазы клинических испытаний.

На своей странице в Facebook председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в частности, написал, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения "определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией".

Согласно данным критериям, на текущий момент в мире зарегистрированы 8 вакцин, при этом ни одна из них в полном объеме не завершила третью фазу клинических испытаний. 

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.01.2021, 17:48
    Гость: Для erg

    Прежде, чем жонглировать незнакомым Вам словом, и уже прежде, чем толковать его другим, надо поинтересоваться, что оно означает. Посмотрите, уважаемый, что означает слово "лях". Успехов в самообразовании.

  3. 04.01.2021, 17:08
    Гость: Юляша

    Это тот Ляшок,который извращенец и псих ?
    Достойный главврач,ничего не скажешь :)))

  5. 04.01.2021, 16:51
    Гость: o

    Ну-ну! Видел, видел факельные шествия по Киеву нациков со свастиками, волчьими крюками и истерическими воплями вешать людей. Людоедов, которые сожгли людей в Одессе, убили Шеремета и тысячи защитников своей земли на Донбассе.

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