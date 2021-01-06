Два пожилых норвежца скончались после прививки от коронавируса

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Два постояльца дома престарелых из Норвегии умерли спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса. Известно, что им вводили препарат Pfizer/BioNTech. 

В настоящее время Агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения проверяет, связана ли смерть пожилых граждан с введенной им вакциной. При этом пока нет данных, были ли у умерших какие-либо заболевания, пишут "Новые Известия".

Вакцина американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech является первой, которую одобрили в Евросоюзе. Летальный исход после ее введения зафиксирован уже не в первый раз. Ранее в Швейцарии скончался пациент дома престарелых. Также два человека умерли в Израиле. Все они были пенсионерами и имели различные проблемы со здоровьем.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.01.2021, 00:54
    Гость: такиминадо

    Вот так правда становится неправдой.
    Правда: Два пожилых норвежца скончались после прививки от коронавируса.
    Почему это неправда:
    1. Норвежцы были из разных домов престарелых.
    2. В Норвегии кампания прививки от коронавируса началась с домов престарелых.
    3. В Норвегии в неделю в домах престарелых по статистике умирают 400 пациентов.
    А теперь, если есть мозги, задумайтесь, какова вероятность, что при массовой вакцинации двое привитых умрут в течение двух суток?

  4. 07.01.2021, 00:52
    Гость: ABCD

    Когда у нас от Кремлёвской вакцины загнутся этак раз в 20 больше чем в мире от мифической ковиды, то власть будет говорить с экранов ТВ- "всё путём, вакцина реально действует, нужно как можно больше привить населения..."

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Здание Президиума РАН
«Идея распределить всех ученых в России по пяти кластерам - в зависимости от важности исследований - может стать контрольным выстрелом для прогресса»
Дмитрий Рогозин
Рогозин: «Пилотируемый облет Луны состоится в 2028 году»
© KM.RU, Алексей Белкин
День сурка: «Стратегия-2020» успешно провалена — очередь за нацпроектами?
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Проханов. Нацпроект «Очищение». К чему стремится сегодняшнее российское общество?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Лукашенко назвал коронавирус наказанием за хамское отношение к природе
Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею
Трамп запретил сделки с китайскими платежными сервисами
Патриарх Кирилл © KM.RU, Игорь Варнавский
Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога
87% россиян не ждут экономических улучшений в 2021 году
В России создан Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями
«Академик Черский» вернулся в зону достройки «Северного потока-2»
Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне