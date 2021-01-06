Два пожилых норвежца скончались после прививки от коронавируса
Два постояльца дома престарелых из Норвегии умерли спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса. Известно, что им вводили препарат Pfizer/BioNTech.
В настоящее время Агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения проверяет, связана ли смерть пожилых граждан с введенной им вакциной. При этом пока нет данных, были ли у умерших какие-либо заболевания, пишут "Новые Известия".
Вакцина американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech является первой, которую одобрили в Евросоюзе. Летальный исход после ее введения зафиксирован уже не в первый раз. Ранее в Швейцарии скончался пациент дома престарелых. Также два человека умерли в Израиле. Все они были пенсионерами и имели различные проблемы со здоровьем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да кому интересен твой пфайзер.
А Гинзбург это голограмма.
Вот так правда становится неправдой.
Правда: Два пожилых норвежца скончались после прививки от коронавируса.
Почему это неправда:
1. Норвежцы были из разных домов престарелых.
2. В Норвегии кампания прививки от коронавируса началась с домов престарелых.
3. В Норвегии в неделю в домах престарелых по статистике умирают 400 пациентов.
А теперь, если есть мозги, задумайтесь, какова вероятность, что при массовой вакцинации двое привитых умрут в течение двух суток?
Когда у нас от Кремлёвской вакцины загнутся этак раз в 20 больше чем в мире от мифической ковиды, то власть будет говорить с экранов ТВ- "всё путём, вакцина реально действует, нужно как можно больше привить населения..."
Говорят, что в здание конгресса ворвались демонстранты.