Два пожилых норвежца скончались после прививки от коронавируса

19:43 6.01.2021

Два постояльца дома престарелых из Норвегии умерли спустя несколько дней после вакцинации от коронавируса. Известно, что им вводили препарат Pfizer/BioNTech.

В настоящее время Агентство лекарственных средств и институт национального здравоохранения проверяет, связана ли смерть пожилых граждан с введенной им вакциной. При этом пока нет данных, были ли у умерших какие-либо заболевания, пишут "Новые Известия".

Вакцина американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech является первой, которую одобрили в Евросоюзе. Летальный исход после ее введения зафиксирован уже не в первый раз. Ранее в Швейцарии скончался пациент дома престарелых. Также два человека умерли в Израиле. Все они были пенсионерами и имели различные проблемы со здоровьем.