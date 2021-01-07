Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США
Палата представителей и Сенат на совместном заседании утвердили голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джо Байдену. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января, сообщает "Коммерсант".
Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Заседание Конгресса несколько раз прерывалось: палаты расходились для обсуждения возражений относительно голосов в Джорджии и Пенсильвании.
Заседание, считающееся формальной процедурой, растянулось на несколько часов после того, как в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Заседание было прервано. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.
В то же время президент США Дональд Трамп пообещал спокойно передать власть. "Хотя я абсолютно несогласен с итогами голосования, а имеющиеся факты лишь подтверждают мое мнение, 20 января власть будет передана по закону", — приводит его слова РБК.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трамп безусловно обделался после выборов и теперь ему главное не сесть за решётку,а времени в обрез и каждое его слово только ухудшает его положение и будет учтено в суде. Он смог сделать за 4 года главное ,это взбодрить демократическую партию и теперь новый президент будет вынужден считаться с требованиями и интересами другой половины избирателей иначе пролетят как и Трамп, на следующих выборах в24г.России будет не сладко, от правления демократов ,а главное что Amerika is the first для всех президентов было есть и будет.
ПРО НОВОЧЕРКАССКИЙ РАССТРЕЛ ИЛИ САПЕРНЫЕ ЛОПАТКИ ПО гражданам ТБИЛИСИ?
ты сам не знаешь чего ты хочешь,гад ты невкусный!
реальность намного Хуже и то что вам показывают по тв - это видимая вершина айсберга, фикция, сказочка для дурачков.
вот вам первый слой реальности:
ужас 90х в рф был организован и руководился Демпартией педостана - так же как это было сделано на украине..
теперь после свершившегося госпереворота в сша - резко поднимут голову предатели 90х в рф.. ведь их менторам удалось вернуть контроль над главной ресурсной базой.
однако задайте себе лучше вопрос, Почему во всех странах запада происходит одно и то же как по одной бумажке?
кстати о бумажке.
это был казус в австралии, где "новозибранный" премьер прочитал речь - слово в слово совпадавшую с речью после "избрания" канадского премьера.
я Повторю - Одинаковая Речь премьеров на разных континентах!
оба социалисты кстати..
судя по тому как Левые нарушили все писанные и неписанные законы и приличия -
трамп угрожал чему то намного бОльшему чем коррумпированные левацкие психопаты в вашингтоне..
реальность намного Хуже и то что вам показывают по тв - это видимая вершина айсберга, фикция, сказочка для дурачков.
вот вам первый слой реальности:
ужас 90х в рф был организован и руководился Демпартией педостана - так же как это было сделано на украине..
теперь после свершившегося госпереворота в сша - резко поднимут голову предатели 90х в рф.. ведь их менторам удалось вернуть контроль над главной ресурсной базой.
однако задайте себе лучше вопрос, Почему во всех странах запада происходит одно и то же как по одной бумажке?
кстати о бумажке.
это был казус в австралии, где "новозибранный" премьер прочитал речь - слово в слово совпадавшую с речью после "избрания" канадского премьера.
я Повторю - Одинаковая Речь премьеров на разных континентах!
оба социалисты кстати..
судя по тому как Левые нарушили все писанные и неписанные законы и приличия -
трамп угрожал чему то намного бОльшему чем коррумпированные левацкие психопаты в вашингтоне..
Ну ты моё сознание уже достал.И не только ты!И не сегодня!А теперь в качестве симметричных ответных действий предлагаю Набери в поисковике:
"Говорит ангел смерти: Алексей Мильчаков о том, где воевать, как убивать и зачем жить"
И проникнись содержимым !Этот живодер тренировался вначале на котиках и собачках.
Набери в поисковике:
Пропагандист «Russia Today»(RT)Константин Придыбайло:"Белорусы-тупые люди!"
И проникнись содержимым !Эта шваль выучилась в моей Беларуси,жрала беларуские продукты,общалась с беларусами ...
И Осознай!А если и на сей раз не секешь ,где есть настоящий фашизм,Осознай,что у других совсем иная правда относительно фашизма !И плевать я хотел на твои убеждения-предубеждения ,при помощи которых ты защищаешь и фашистскую мразь -Лукашенко.