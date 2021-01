Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Трамп безусловно обделался после выборов и теперь ему главное не сесть за решётку,а времени в обрез и каждое его слово только ухудшает его положение и будет учтено в суде. Он смог сделать за 4 года главное ,это взбодрить демократическую партию и теперь новый президент будет вынужден считаться с требованиями и интересами другой половины избирателей иначе пролетят как и Трамп, на следующих выборах в24г.России будет не сладко, от правления демократов ,а главное что Amerika is the first для всех президентов было есть и будет.