Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Палата представителей и Сенат на совместном заседании утвердили голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джо Байдену. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января, сообщает "Коммерсант".

Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Заседание Конгресса несколько раз прерывалось: палаты расходились для обсуждения возражений относительно голосов в Джорджии и Пенсильвании.

Заседание, считающееся формальной процедурой, растянулось на несколько часов после того, как в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Заседание было прервано. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.

В то же время президент США Дональд Трамп пообещал спокойно передать власть. "Хотя я абсолютно несогласен с итогами голосования, а имеющиеся факты лишь подтверждают мое мнение, 20 января власть будет передана по закону", — приводит его слова РБК.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2021, 20:25
    Гость: anton

    Трамп безусловно обделался после выборов и теперь ему главное не сесть за решётку,а времени в обрез и каждое его слово только ухудшает его положение и будет учтено в суде. Он смог сделать за 4 года главное ,это взбодрить демократическую партию и теперь новый президент будет вынужден считаться с требованиями и интересами другой половины избирателей иначе пролетят как и Трамп, на следующих выборах в24г.России будет не сладко, от правления демократов ,а главное что Amerika is the first для всех президентов было есть и будет.

  2. 07.01.2021, 19:47
    Гость: Ты

    ПРО НОВОЧЕРКАССКИЙ РАССТРЕЛ ИЛИ САПЕРНЫЕ ЛОПАТКИ ПО гражданам ТБИЛИСИ?
    ты сам не знаешь чего ты хочешь,гад ты невкусный!

  3. 07.01.2021, 19:33
    Гость: gvozd

    реальность намного Хуже и то что вам показывают по тв - это видимая вершина айсберга, фикция, сказочка для дурачков.
    вот вам первый слой реальности:
    ужас 90х в рф был организован и руководился Демпартией педостана - так же как это было сделано на украине..
    теперь после свершившегося госпереворота в сша - резко поднимут голову предатели 90х в рф.. ведь их менторам удалось вернуть контроль над главной ресурсной базой.
    однако задайте себе лучше вопрос, Почему во всех странах запада происходит одно и то же как по одной бумажке?
    кстати о бумажке.
    это был казус в австралии, где "новозибранный" премьер прочитал речь - слово в слово совпадавшую с речью после "избрания" канадского премьера.
    я Повторю - Одинаковая Речь премьеров на разных континентах!
    оба социалисты кстати..
    судя по тому как Левые нарушили все писанные и неписанные законы и приличия -
    трамп угрожал чему то намного бОльшему чем коррумпированные левацкие психопаты в вашингтоне..

  4. 07.01.2021, 18:42
    Гость: gvozd

    реальность намного Хуже и то что вам показывают по тв - это видимая вершина айсберга, фикция, сказочка для дурачков.
    вот вам первый слой реальности:
    ужас 90х в рф был организован и руководился Демпартией педостана - так же как это было сделано на украине..
    теперь после свершившегося госпереворота в сша - резко поднимут голову предатели 90х в рф.. ведь их менторам удалось вернуть контроль над главной ресурсной базой.
    однако задайте себе лучше вопрос, Почему во всех странах запада происходит одно и то же как по одной бумажке?
    кстати о бумажке.
    это был казус в австралии, где "новозибранный" премьер прочитал речь - слово в слово совпадавшую с речью после "избрания" канадского премьера.
    я Повторю - Одинаковая Речь премьеров на разных континентах!
    оба социалисты кстати..
    судя по тому как Левые нарушили все писанные и неписанные законы и приличия -
    трамп угрожал чему то намного бОльшему чем коррумпированные левацкие психопаты в вашингтоне..

  5. 07.01.2021, 18:33
    Гость: одним словом- нечисть

    Ну ты моё сознание уже достал.И не только ты!И не сегодня!А теперь в качестве симметричных ответных действий предлагаю Набери в поисковике:
    "Говорит ангел смерти: Алексей Мильчаков о том, где воевать, как убивать и зачем жить"
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