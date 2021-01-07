Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США

12:39 7.01.2021

Палата представителей и Сенат на совместном заседании утвердили голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах демократу Джо Байдену. Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января, сообщает "Коммерсант".

Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Заседание Конгресса несколько раз прерывалось: палаты расходились для обсуждения возражений относительно голосов в Джорджии и Пенсильвании.

Заседание, считающееся формальной процедурой, растянулось на несколько часов после того, как в здание Конгресса прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа. Заседание было прервано. Для вытеснения демонстрантов из Капитолия были направлены дополнительные силы полиции и национальная гвардия. В Вашингтоне был введен режим ЧС и комендантский час. В результате протестов погибли 4 человека, более 50 были задержаны.

В то же время президент США Дональд Трамп пообещал спокойно передать власть. "Хотя я абсолютно несогласен с итогами голосования, а имеющиеся факты лишь подтверждают мое мнение, 20 января власть будет передана по закону", — приводит его слова РБК.