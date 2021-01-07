Японский премьер надеется на помощь Байдена в вопросе о Курилах

Известного успеха японцам удавалось добиться при Горбачёве, когда по наущению Токио Рейган обрабатывал советского генсека, предлагая «отдать Курилы»

То, что Япония не является самостоятельным государством, а ее премьер-министра Ёсихидэ Сугу трудно отнести к крупным политическим деятелям, известно. Однако Суга, считаю, еще больше промахнулся, заявив, что во время своего предстоящего визита в США будет просить помощи у американского президента в «возвращении» Японии «северных территорий», то есть российских Курильских островов. Японское информационное агентство Kyodo News указало, что одной из главных целей японского премьера, которые тот ставит перед собой при посещении Вашингтона, является «заручиться поддержкой США в вопросе о четырёх островах северных территорий».

Можно не сомневаться, что предшественник и патрон Суги Синдзо Абэ также обсуждал с американскими президентами, как вести себя с русскими, чтобы они «отдали» острова, но избегал распространяться об этом публично. Известно, что Абэ уговаривал Обаму и Трампа позволить ему в условиях антироссийских экономических санкций использовать «экономический пряник» в переговорах с В. Путиным. Американцы, хоть и неохотно, соглашались. Собственно, Абэ домогался в Вашингтоне того, чтобы американские президенты смотрели сквозь пальцы на его заигрывания с Путиным, учитывая, что обещанное «экономическое сотрудничество» Японии с Россией не стратегическая цель Токио, как мог кто-то подумать в Москве, а временное средство.

Обращение за помощью к Вашингтону по поводу Курил для японцев дело не новое. Японские политики еще во времена СССР пытались «интернационализировать» свои притязания к нашей стране, внося, например, «курильский вопрос» в резолюции G7, но неизменно получали отпор Москвы, которая строго предупреждала Токио о недопустимости подобных шагов и их негативном влиянии на советско-японские отношения в целом.

Известного успеха японцам удавалось добиться при Горбачёве, когда по наущению Токио Рейган обрабатывал советского генсека, предлагая «отдать Курилы». В 1988-1990 годах, когда в результате фиаско идей «перестройки» экономическое положение СССР стало заметно ухудшаться, в горбачёвском окружении всё больше стали соблазняться идеей получения за Курилы «хорошей цены». В 1988 году во время визита в Москву Рейган настойчиво советовал Горбачёву пойти навстречу Японии «в территориальном споре». Американцу было важно привлечь японские капиталы для финансирования слабевшей на глазах власти Горбачёва и спасения его «реформаторского» курса. Эту позицию поддерживал Шеварднадзе, впоследствии признавший, что «хотел отдать острова Японии».

Горбачёв стал склоняться к уступке Японии южнокурильских островов. В 1990 году его помощник по международным вопросам Анатолий Черняев заявил японскому послу в СССР Сумио Эдамуре, что «в душе Горбачёв не исключает возможность передачи островов», но «нужно создать атмосферу для решения вопроса». Это был намёк на заинтересованность Москвы в «экономической компенсации» за острова. В Японии такую компенсацию Горбачёву назвали «камфорной припаркой, реанимирующей теряющую динамизм перестройку».

Однако сейчас не горбачёвские времена. Американские отношения сегодня не сравнишь с «медовым месяцем» Горбачёва и Рейгана. Считающийся избранным президентом США Джозеф Байден объявляет Россию врагом и насылает на русские головы всевозможные беды. Как в этих условиях дилетант в дипломатии Суга собирается использовать Байдена в переговорах с Путиным о Курилах? И знает ли Суга, что именно американцы породили «проблему северных территорий», напрямую запретив японскому правительству заключить в 1956 году уже согласованный советско-японский мирный договор? А потом поощряли Токио на развязывание оголтелой кампании борьбы за выдуманные «северные территории», как японский МИД стал именовать южную часть архипелага Тисима (Курильские острова), от которых Япония торжественно отказалась в 1951 году в Сан-Францисском мирном договоре.

Конечно, Вашингтону было бы выгодно получить контроль над имеющими важное военно-стратегическое значение Курильскими островами и дающими выход в Тихий океан проливами. Однако времена разбазаривавших наши земли Горбачёвых и Шеварднадзе канули в Лету. Свидетельством тому – внесение с одобрения большинства народа России в Конституцию РФ запрета даже на переговоры об отчуждении российских земель в пользу иностранных государств. Тем более государств враждебных, каковым в силу военного союза с Соединёнными Штатами является Япония. О том, что это так, говорит и оснащение группировки российских войск на Курилах современным оружием, способным дать отпор желающим проверить на прочность дальневосточные границы РФ.

И ещё. Произнося дежурные фразы о «поддержании стабильных отношений с Россией», Суга заявляет, что никоим образом не намерен прекращать добиваться «возвращения» Курил Японии, намекая на… понимание его позиции президентом Путиным. Сообщается, что несколько недель назад японский премьер заявлял, что в вопросе «северных территорий» он «пойдёт до конца» и уже «говорил с Путиным». СМИ напоминают, что этим заявлением он повторяет Абэ, дававшего клятву о «возвращении островов» на могиле отца.

В нашей стране намерение Суги прибегнуть к помощи США в деле отчуждения от России законно принадлежащих ей Курильских островов воспринимается исключительно негативно. Хочется спросить у правительства РФ: как долго разного рода басурмане будут пытаться делить нашу землю, не получая должного отпора?