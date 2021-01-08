Мэр Лондона объявил режим ЧС из-за угрозы переполнения больниц

Сочувствую, но не читали, что как раз в БОЛЬНИЦАХ и умирают? те кто дома, почему-то далеко не все - меньше 1%... У меня тоже у приятеля - он сам якобы болел, дочка и ребенок годовалый... Да ничего страшного, и сам у них был - ни кашлянул, как же так?

Да... и если хотите правду, как вирус то расшифровывается, давайте с этого начнем?

Sars-COV, вы знаете что это за обозначение? думаю нет... подскажу

Sars - ОРВИ

Cov - коронавирус (который более 40)

т.е. это коронавирус, вызывающий ОРВИ - это НАПИСАНО в его названии!! Теперь вопрос - вы ОРВИ не болели до этого?

А по поводу того, что умирают - дык сами себя в могилу люди и загоняют, таблетками всякими и прочим... зуб даю - они конечно же "защищались", масочки носили и прочее, да?

То, что им написали корону ни о чем ни говорит - их 40 штук, какой именно то? Sars? ОРВИ?

И да... он же "из мира животных" - от мышки летучей... а животные им оказывается не болеют, как же так? )) Вы в курсе, что в эволюционном плане это значит, что данный вирус не мог появится и развиться у животных... и чего их не вакцинируют то не отлавливают?

А еще, напомню вам про пневмонию, основным источником которой является кто? правильно - живущие в подвалах "братья наши меньшие" из ближайших республик, притоны всякие - чего ж не боретесь с ней то? там в разы % выше... Ах да.. не выгодно.. ну тогда и заткнутся надо с этой короной, есть более опасные вещи, на которые глаза закрываются - ими займитесь, а потом уж переходи к болячкам, находящимся даже не в первой десятке по опасности