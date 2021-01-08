Мэр Лондона объявил режим ЧС из-за угрозы переполнения больниц
Мэр Лондона Садик Хан объявил в пятницу о введении режима чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за пандемии коронавируса.
"Я объявил режим чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую для города представляет вирус, стала критической. Сейчас COVID-19 болен один из 30 жителей Лондона. Если мы незамедлительно не примем меры, Национальная система здравоохранения будет перегружена и умирать будет еще больше людей", - написал Хан на своей странице в Twitter, отметив, что "распространение вируса вышло из-под контроля".
Режим чрезвычайной ситуации должен позволить привлечь дополнительные ресурсы к борьбе с инфекцией на территории города. Еще в конце декабря лондонские врачи предупреждали о том, что в реанимационных отделениях городских больниц почти не осталось свободных коек, пишет ТАСС.
По словам Хана, отделения интенсивной терапии окажутся переполнены в ближайшие недели, если темпы распространения вируса не удастся замедлить.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да врет он, на форумах полно провокаторов.
сейчас конторщики слежку ведут за всеми форумами.
я с больницами имею дело каждый день - пока не видел ни одного умершего от Говида.
начинаешь копать - Всегда оказывается что либо Говид был написан после смерти(посмертный анализ), либо Говид фейктест был позитивным при Сопутствующих тяжелых заболеваниях и человек умер от Другой совершенно болезни.
вранье кругом и обман. ничему и никому нельзя верить на слово - особенно государству.
Убеждаюсь , что в России по количеству таких вот неадекватов явно перебор. Помолчали бы , авось за нормального сошли бы.
Сочувствую, но не читали, что как раз в БОЛЬНИЦАХ и умирают? те кто дома, почему-то далеко не все - меньше 1%... У меня тоже у приятеля - он сам якобы болел, дочка и ребенок годовалый... Да ничего страшного, и сам у них был - ни кашлянул, как же так?
Да... и если хотите правду, как вирус то расшифровывается, давайте с этого начнем?
Sars-COV, вы знаете что это за обозначение? думаю нет... подскажу
Sars - ОРВИ
Cov - коронавирус (который более 40)
т.е. это коронавирус, вызывающий ОРВИ - это НАПИСАНО в его названии!! Теперь вопрос - вы ОРВИ не болели до этого?
А по поводу того, что умирают - дык сами себя в могилу люди и загоняют, таблетками всякими и прочим... зуб даю - они конечно же "защищались", масочки носили и прочее, да?
То, что им написали корону ни о чем ни говорит - их 40 штук, какой именно то? Sars? ОРВИ?
И да... он же "из мира животных" - от мышки летучей... а животные им оказывается не болеют, как же так? )) Вы в курсе, что в эволюционном плане это значит, что данный вирус не мог появится и развиться у животных... и чего их не вакцинируют то не отлавливают?
А еще, напомню вам про пневмонию, основным источником которой является кто? правильно - живущие в подвалах "братья наши меньшие" из ближайших республик, притоны всякие - чего ж не боретесь с ней то? там в разы % выше... Ах да.. не выгодно.. ну тогда и заткнутся надо с этой короной, есть более опасные вещи, на которые глаза закрываются - ими займитесь, а потом уж переходи к болячкам, находящимся даже не в первой десятке по опасности
Бы вам к такой то маме...У меня друг детства умер 1 января сего года (возраст 42 года) , на второй день его Отец. Оба в больнице в Питере. А дегенераты все вещают про заговор и вируса нет. Еще значок повесьте "мы вирус победили" , оплеуха при встрече как минимум гарантирована.
У них и так революция, все по хатам сидят!