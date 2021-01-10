Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Дональд Трамп

Вице-президент США Майк Пенс не исключил возможность отстранения президента США Дональда Трампа, используя 25-ую поправку к Конституции, признав Трампа недееспособным, пишет "Интерфакс". 

По мнению Пенса, данную поправаку, возможно, придется использовать, в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым". В таком случае, Пенс приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома. 

Однако, по мнению помощников Пенса, применение данной поправки совместно с процедурой импичмента может вызвать  дополнительные риски для безопасности США. 

Согласно 25-й поправке, вице-президент может занять пост президента при досрочном прекращеним полномочий президента из-за недееспособности последнего.

Напомним, демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.01.2021, 11:24
    Гость: Тот

    «Если очень коротко. Трамп пошёл против мировых финансовых элит. Они его раздавили. Ещё и посадят, и всё отнимут. В мире есть только пара стран, которые могут себе позволить конфликты с мировыми финансовыми элитами. Одну из них вы знаете.

  3. 10.01.2021, 11:10
    Гость: Виктор

    Ничего, осталось потерпеть ещё 10 дней, и неадекватного Трампа сменит супер адекватный Байден! Хотя, как сказать, были ведь в истории уже "Десять дней, которые потрясли мир"!

  4. 10.01.2021, 11:08
    Гость: личный опыт

    Собственно, это называется приплыли. С этого момента белые американцы перестали быть хозяевами своей страны. Их жестоко опустили в пользу ленивых негров - безработных в третьем поколении, мигрантов и прочих любителей халявы.
    Белые американцы, походу вас скоро начнут резать всякие ЛГБТ и прочие БЛМ. Спасайте своих детей, переезжайте в Россию.
    К вас нет перспектив в США. Со вчерашнего дня вы люди второго сорта. Бегите из СШП.

  5. 10.01.2021, 11:02
    Гость: ярый свет

    Идет беспрецендентное давление на Трампа. Со времен Кеннеди это второй человек, который открыто выступил против мировой финансовой закулисы троцкистов-глобалистов.

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