Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности
Вице-президент США Майк Пенс не исключил возможность отстранения президента США Дональда Трампа, используя 25-ую поправку к Конституции, признав Трампа недееспособным, пишет "Интерфакс".
По мнению Пенса, данную поправаку, возможно, придется использовать, в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым". В таком случае, Пенс приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.
Однако, по мнению помощников Пенса, применение данной поправки совместно с процедурой импичмента может вызвать дополнительные риски для безопасности США.
Согласно 25-й поправке, вице-президент может занять пост президента при досрочном прекращеним полномочий президента из-за недееспособности последнего.
Напомним, демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
дайте же Трампуше изречь:
- И ты, Брут!?
«Если очень коротко. Трамп пошёл против мировых финансовых элит. Они его раздавили. Ещё и посадят, и всё отнимут. В мире есть только пара стран, которые могут себе позволить конфликты с мировыми финансовыми элитами. Одну из них вы знаете.
Ничего, осталось потерпеть ещё 10 дней, и неадекватного Трампа сменит супер адекватный Байден! Хотя, как сказать, были ведь в истории уже "Десять дней, которые потрясли мир"!
Собственно, это называется приплыли. С этого момента белые американцы перестали быть хозяевами своей страны. Их жестоко опустили в пользу ленивых негров - безработных в третьем поколении, мигрантов и прочих любителей халявы.
Белые американцы, походу вас скоро начнут резать всякие ЛГБТ и прочие БЛМ. Спасайте своих детей, переезжайте в Россию.
К вас нет перспектив в США. Со вчерашнего дня вы люди второго сорта. Бегите из СШП.
Идет беспрецендентное давление на Трампа. Со времен Кеннеди это второй человек, который открыто выступил против мировой финансовой закулисы троцкистов-глобалистов.