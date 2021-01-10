Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

08:02 10.01.2021

Вице-президент США Майк Пенс не исключил возможность отстранения президента США Дональда Трампа, используя 25-ую поправку к Конституции, признав Трампа недееспособным, пишет "Интерфакс".

По мнению Пенса, данную поправаку, возможно, придется использовать, в случае, если Трамп "станет еще менее предсказуемым". В таком случае, Пенс приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

Однако, по мнению помощников Пенса, применение данной поправки совместно с процедурой импичмента может вызвать дополнительные риски для безопасности США.

Согласно 25-й поправке, вице-президент может занять пост президента при досрочном прекращеним полномочий президента из-за недееспособности последнего.

Напомним, демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.