В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова
В Грозном заложили капсулу на месте будущей мечети. Ее назовут в честь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Грозный Информ».
Как отмечают местные СМИ, мечеть назовут именем Рамзана Кадырова «по многочисленным просьбам жителей республики». Сам чеченский лидер выступил «категорически против» этой идеи, но общественность, духовенство и соратники Кадырова настояли на своем.
Министр печати Чечни Ахмед Дудаев сказал 11 января журналистам, что «у нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете». Хотя местные СМИ и пишут, что Кадыров был против идеи назвать мечеть его именем, однако курировать строительство будет его личный помощник Амруди Эдильгириев, а церемонию закладки открыл сын главы Чечни Адам Кадыров.
Всего в Чечне, по данным ЧГТРК «Грозный», находится свыше 1200 мечетей. В 2020 году в регионе возвели 32 мечети, еще около 70 продолжают строить.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чечня уже давно не Россия.
слава Ниязова не дают Рамзану покоя, чеченбаши, млин!
Нет, не всего. Прежде, чем превратиться в пожертвование, деньги находились в форме прибавочной стоимости. Они могли быть потрачены, например, на увеличение доходов рабочих, уменьшив таким образом число бедных в стране. Деньги могли быть также потрачены на покупку нового оборудования и технологий, уменьшив т.о. технологическую отсталость России. И т.д.
Абрам абрамыч, так ты утверждаешь, что мечеть строится на пожертвования? Но вот проблемка, по расследованию РБК 97% средств выделяют юридические лица, по большей части, государственные или те, кто непосредственно работает только с государством. А что же верующие? А у них денег нет, потому как стоимость среднего храма или мечети составляет от 100 до 300 млн. Так откуда в Чечне такие деньги? А это те самые дотации, только перераспределённые по другому. Так что, всё за счёт российских пенсионеров и происходит, дружище.
Во время перелёта в Элладу Икар настолько увлекся полётом, что забыл наставление отца и поднялся очень высоко, приблизившись слишком близко к Солнцу. Лучи Солнца растопили воск, в результате Икар упал и утонул.