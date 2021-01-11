В Грозном построят мечеть имени Рамзана Кадырова

15:10 11.01.2021

В Грозном заложили капсулу на месте будущей мечети. Ее назовут в честь главы республики Рамзана Кадырова. Об этом пишет «Грозный Информ».

Как отмечают местные СМИ, мечеть назовут именем Рамзана Кадырова «по многочисленным просьбам жителей республики». Сам чеченский лидер выступил «категорически против» этой идеи, но общественность, духовенство и соратники Кадырова настояли на своем.

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев сказал 11 января журналистам, что «у нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете». Хотя местные СМИ и пишут, что Кадыров был против идеи назвать мечеть его именем, однако курировать строительство будет его личный помощник Амруди Эдильгириев, а церемонию закладки открыл сын главы Чечни Адам Кадыров.

Всего в Чечне, по данным ЧГТРК «Грозный», находится свыше 1200 мечетей. В 2020 году в регионе возвели 32 мечети, еще около 70 продолжают строить.