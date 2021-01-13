Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

Власти Италии объявили о продлении до конца апреля режим ЧС в связи с коронавируом COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, в стране наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом "по всем параметрам". В свете этого правительство "считает необходимым продлить до 30 апреля режим ЧС". Изначально он должен был быть отменен 31 января текущего года. 

Он отметил, что на текущей неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки. 

В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом: от наиболее тяжелой до легкой. Власти не исключают, что может быть введен запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной" зоне, но и в "желтой".

В будущих планах властей значится ввод понятия "белой зоны", где можно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы с COVID-19, например носить маски. Однако, исходя из текущей ситуации, маловероятно, что такая зона появится в ближайшее время. 

За время пандемии в Италии зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тыс. человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2021, 17:44
    Гость: www

    Тоже первая мысль. МЧС РФ там ещё, или бросили несчастных улетев домои? Ни где не говорилось об их возвращении.

Все комментарии (4)
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