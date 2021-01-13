Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля
Власти Италии объявили о продлении до конца апреля режим ЧС в связи с коронавируом COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, в стране наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом "по всем параметрам". В свете этого правительство "считает необходимым продлить до 30 апреля режим ЧС". Изначально он должен был быть отменен 31 января текущего года.
Он отметил, что на текущей неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки.
В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом: от наиболее тяжелой до легкой. Власти не исключают, что может быть введен запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной" зоне, но и в "желтой".
В будущих планах властей значится ввод понятия "белой зоны", где можно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы с COVID-19, например носить маски. Однако, исходя из текущей ситуации, маловероятно, что такая зона появится в ближайшее время.
За время пандемии в Италии зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тыс. человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тоже первая мысль. МЧС РФ там ещё, или бросили несчастных улетев домои? Ни где не говорилось об их возвращении.
Живу 25 лет в Милане. В Италии нет "зеленой" зоны
желтая, аранжевая mкрасная
помогать италиям?