Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2

18:13 15.01.2021

По мнению советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса, американские санкции против газопровода «Северный поток-2», как и строительство проекта, надо заморозить, чтобы спокойно провести переговоры между Вашингтоном и вовлеченными в проект странами. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — отметил он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что ФРГ заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2». «Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока-2», — отметил чиновник.

Министр также добавил, что в декабре 2020 года, когда принималось решение о санкциях против проекта, США пообещали провести консультации на правительственном уровне перед введением новых ограничений.

«Мы расцениваем это как положительное решение и хотим, как только новая администрация приступит к выполнению своих обязанностей, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне», — подчеркнул Маас.