Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2

Фото с сайта wikimedia.org

По мнению советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса, американские санкции против газопровода «Северный поток-2», как и строительство проекта, надо заморозить, чтобы спокойно провести переговоры между Вашингтоном и вовлеченными в проект странами. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — отметил он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что ФРГ заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2». «Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока-2», — отметил чиновник.

Министр также добавил, что в декабре 2020 года, когда принималось решение о санкциях против проекта, США пообещали провести консультации на правительственном уровне перед введением новых ограничений.

«Мы расцениваем это как положительное решение и хотим, как только новая администрация приступит к выполнению своих обязанностей, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне», — подчеркнул Маас.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.01.2021, 23:22
    Гость: нет-нет

    идут закулистные переговоры о цене, которую космополиты готовы заплатить за сдачу интересов России. Для этого и послали еврея Чубайса на Запад

  2. 15.01.2021, 22:02
    Гость: Рустем

    Если США отменит санкции против России, то их введёт Китай, так что хрен редьки не слаще. Китаю нужно одну пятилетку времени чтобы обогнать РФ по вооружёниям, и к тому времени её экономика будет превосходит экономику ес и сша вместе взятых. А как надо бороться с конкурентами США научила. Так что всем выходцам из бывшего СССР в списке форбс придётся несладко. Если кто из них успеет построить свечной заводик в РФ, тот и сохранит для потомства источник дохода, и дети будут носить на могилу цветы, а не занимать очередь чтобы на неё плюнуть.

  5. 15.01.2021, 20:37
    Гость: Викторс

    А что у России действительно нет санкций против Америки
    Или не хватает воли?
    Что же это за игра в одни ворота
    Или эта битва только на полях интернета?

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