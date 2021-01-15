Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2
По мнению советника избранного президента США Джо Байдена Николаса Бернса, американские санкции против газопровода «Северный поток-2», как и строительство проекта, надо заморозить, чтобы спокойно провести переговоры между Вашингтоном и вовлеченными в проект странами. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.
«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока-2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — отметил он.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас в ходе пресс-конференции заявил, что ФРГ заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2». «Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока-2», — отметил чиновник.
Министр также добавил, что в декабре 2020 года, когда принималось решение о санкциях против проекта, США пообещали провести консультации на правительственном уровне перед введением новых ограничений.
«Мы расцениваем это как положительное решение и хотим, как только новая администрация приступит к выполнению своих обязанностей, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне», — подчеркнул Маас.
Комментарии читателей Оставить комментарий
идут закулистные переговоры о цене, которую космополиты готовы заплатить за сдачу интересов России. Для этого и послали еврея Чубайса на Запад
Если США отменит санкции против России, то их введёт Китай, так что хрен редьки не слаще. Китаю нужно одну пятилетку времени чтобы обогнать РФ по вооружёниям, и к тому времени её экономика будет превосходит экономику ес и сша вместе взятых. А как надо бороться с конкурентами США научила. Так что всем выходцам из бывшего СССР в списке форбс придётся несладко. Если кто из них успеет построить свечной заводик в РФ, тот и сохранит для потомства источник дохода, и дети будут носить на могилу цветы, а не занимать очередь чтобы на неё плюнуть.
на этом потоке? У нас еще мост через Берингов пролив не построен.
вернуть сына медведева.
А что у России действительно нет санкций против Америки
Или не хватает воли?
Что же это за игра в одни ворота
Или эта битва только на полях интернета?