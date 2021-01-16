В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС

17:07 16.01.2021

Новым председателем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС) стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Как пишет "Интерфакс", из 991 проголосовавших "за" Лашета проголосовал 521 человек. За второго кандидата, вышедшего во второй тур, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре человека при голосовании воздержались.

Лашет теперь на выборах в Бундестаг может стать кандидатом в канцлеры от ХДС. Его поддерживают Меркель и действующий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Ангела Меркель руководила партией с 2000 по 2018 год, она стала второй в истории женщиной на этом посту.