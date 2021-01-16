В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС

Новым председателем партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Христианско-демократического союза (ХДС) стал премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Как пишет "Интерфакс", из 991 проголосовавших "за" Лашета проголосовал 521 человек. За второго кандидата, вышедшего во второй тур, Фридриха Мерца, отдали голоса 466 человек. Четыре человека при голосовании воздержались.

Лашет теперь на выборах в Бундестаг может стать кандидатом в канцлеры от ХДС. Его поддерживают Меркель и действующий министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Ангела Меркель руководила партией с 2000 по 2018 год, она стала второй в истории женщиной на этом посту.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.01.2021, 22:54
    Гость: европейцу

    избрали и бороться за голоса-эти слова не воспринимаются сознанием дорогих рассеян

  2. 16.01.2021, 21:40
    Гость: Европеец

    Это избрала партия. Если будет хотеть быть канцлером - будет бороться за голоса всех избирателей.
    Надеюсь это ясно ?

  3. 16.01.2021, 20:45
    Гость: А в тексте

    ключевая цифра. Избрали его 521 человек. На междусобойчике.
    Не маловато для представительства 440 млн.?.

  5. 16.01.2021, 19:54
    Гость: дан

    ну и на кого теперь будут кивать витьки и иванычи когда Меркель уйдет Останется обнуленный вместа с батькой последними долгожителями Только в отличие от Меркель-диктаторами которые уйдут-веренее уедут-из власти только на орудийном лафете Не раньше На фото по-моему верхушка рейхстага

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