В США завели около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия

10:37 16.01.2021

Почти 100 уголовных дел заведено в рамках расследования инцидента со штурмом Капитолия в Вашингтоне.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление и.о. федерального прокурора США Майкла Шервина, большинство из заведенных уголовных дел - федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях. Кроме того, на рассмотрении находятся еще 275 открытых досье, так что количество уголовных дел может увеличиться.

По словам представителя ФБР Стивена Дантуоно, в общей сложности задержано более 100 человек и определено более 270 подозреваемых.

Расследование обстоятельств захвата здания конгресса возглавит Рассел Онорэй. Он проанализирует инфраструктуру обеспечения безопасности, межведомственного взаимодействия и системы командования и контроля всего комплекса Капитолия.

По мнению федеральных прокуроров, целью захвативших здание конгресса в Вашингтоне было убийство конгрессменов. "Веские доказательства подтверждают, что намерение участников беспорядков состояло в том, чтобы захватить и убить выборных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов", — говорится в их заявлении.

Шестого января сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга американского президента в Вашингтоне. Работа конгресса прервалась на несколько часов.

В результате беспорядков погибли пять человек.

После того как силовики удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.