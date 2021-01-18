Власти Украины решили отменить жесткий локдаун
Необходимости продолжать на Украине усиленные карантинные меры после 24 января нет. Об этом в интервью «Интерфаксу» сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться, — подчеркнул премьер-министр. — Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний».
По словам главы украинского правительства, основной целью жесткого локдауна было значительное ограничение мобильности граждан. Как отметил премьер, кабмин пытался не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от COVID-19. Ее поступление ожидается не позже февраля 2021 года.
Месяц назад глава Минздрава Украины Максим Степанов предложил властям ввести локдаун на фоне ожидаемого сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ограничения, по словам министра, помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Жортский кIрдик
Все логично. Они на свою популяцию забили сразу после Майдана, считая народ мусором.
Як на мове будэ "жесткий локдаун"?Ведь здравоохранение это сфера услуг.
Мне глубоко наплевать что там на Украине или в США.Но мое мнение: сегодня необходимо(!!!)ограничить въезд на территорию РФ.Разрешить только тем гражданам кто сделает только Российскую прививку разумеется за ее реальную стоимость.Доверять можно только себе!