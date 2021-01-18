Власти Украины решили отменить жесткий локдаун

Фото с сайта twitter.com

Необходимости продолжать на Украине усиленные карантинные меры после 24 января нет. Об этом в интервью «Интерфаксу» сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться, — подчеркнул премьер-министр. — Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний».

По словам главы украинского правительства, основной целью жесткого локдауна было значительное ограничение мобильности граждан. Как отметил премьер, кабмин пытался не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от COVID-19. Ее поступление ожидается не позже февраля 2021 года.

Месяц назад глава Минздрава Украины Максим Степанов предложил властям ввести локдаун на фоне ожидаемого сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ограничения, по словам министра, помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.01.2021, 15:08
    Гость: Иван Иваныч

    Все логично. Они на свою популяцию забили сразу после Майдана, считая народ мусором.

  5. 18.01.2021, 14:01
    Гость: Александр1

    Мне глубоко наплевать что там на Украине или в США.Но мое мнение: сегодня необходимо(!!!)ограничить въезд на территорию РФ.Разрешить только тем гражданам кто сделает только Российскую прививку разумеется за ее реальную стоимость.Доверять можно только себе!

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Алексей Навальный с супругой на Ярославском вокзале © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный анонсировал свое возвращение в Россию
Российские олигархи – в первых рядах по скупке «золотых паспортов»
Российские олигархи – в первых рядах по скупке «золотых паспортов». Надоела «стабильность»?
«Это был элитный переворот против лидера, пытавшегося править помимо элиты при прямой опоре на массы»
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Бразилия не разрешила применять «Спутник V» в экстренных случаях
СКР предложил ужесточить уголовную ответственность за уклонение от налогов
Фото с сайта pixabay.com
Вице-президент Samsung получил два года тюрьмы по делу о коррупции
В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»
Байден вернет США в климатическое соглашение и отменит выход из ВОЗ
Водительское электронное
В России предложили использовать QR-коды вместо водительских прав
Россияне утратили желание ходить в магазины одежды
Фото с сайта wikimedia.org
Лавина сошла на горнолыжном курорте в Домбае