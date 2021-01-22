Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Среди людей, которые получили прививку от COVID-19, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, выявлено 135 случаев возникновения побочных эффектов. Об этом сообщает Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения (ANSM).

«Большинство эффектов соответствуют ожидаемым или несерьезным побочным эффектам, в частности эффектам реактогенности, таким как, например, лихорадка, головная боль и тошнота», — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что из этого числа 31 случай относится к серьезным последствиям. В частности, зафиксировано четыре случая тахикардии у привившихся. Все эти инциденты будут рассмотрены в дальнейшем, подчеркнули в ANSM.

Ранее в январе СМИ писали, что паралич лицевого нерва произошел у 13 жителей Израиля после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Побочный эффект проявился после применения первой дозы вакцины от коронавируса. Один из вакцинированных сообщил, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту через несколько минут после введения препарата.

Напомним, регулятор ЕС одобрил применение вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, 21 декабря 2020 года. Ее планируется использовать в 27 государствах Евросоюза. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет порядка 95%.

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