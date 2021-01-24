Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших в Карабахе военных
Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших военных.
"23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Матагиса. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено. Тела неузнаваемы, назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики..
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.
По данным армянской стороны, в ходе поисковых работ с 13 ноября по настоящее время обнаружены тела 1 281 погибшего.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда русских убивали в нац. республиках, вы это тоже постили?
Когда получал по мордам Карабах?
Хотя договор с Ереваном имела,
Одёрнуть Баку почему не посмела?
Это он до Херосимы сказал, или после?
А обещали через неделю Баку взять. Жиденько...
то там не должно быть "убойщиков" это мирный митинг гарантированный конституцией.