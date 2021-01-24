Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших в Карабахе военных

10:58 24.01.2021

Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших военных.

"23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Матагиса. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено. Тела неузнаваемы, назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики..

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

По данным армянской стороны, в ходе поисковых работ с 13 ноября по настоящее время обнаружены тела 1 281 погибшего.