Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших в Карабахе военных

Азербайджан передал Армении тела тридцати погибших военных.

"23 января велись поисковые работы в направлении Физули, юга Лачина и Матагиса. Азербайджанская сторона передала тела еще 30 военнослужащих. Их местонахождение не было отмечено. Тела неузнаваемы, назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики..

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года.

По данным армянской стороны, в ходе поисковых работ с 13 ноября по настоящее время обнаружены тела 1 281 погибшего.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.01.2021, 17:53
    Гость: Москве ли сидеть было зайцем в кустах,

    Когда получал по мордам Карабах?
    Хотя договор с Ереваном имела,
    Одёрнуть Баку почему не посмела?

  5. 24.01.2021, 15:27
    Гость: Если вы про митинги,

    то там не должно быть "убойщиков" это мирный митинг гарантированный конституцией.

Все комментарии (12)
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